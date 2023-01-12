ОСФР по ХМАО - Югре одобрил выплату единого пособия на 2 834 ребенка
Отделение назначило единое пособие на 2 834 ребенка до 17 лет. Всего к настоящему времени в фонд поступило 9 445 заявлений на новую выплату. Их прием начался с 28 декабря на портале госуслуг.
Рассмотрение поданных заявлений отделения Соцфонда начали с 4 января и на данный момент уже одобрили выплаты на 2 834 ребенка до 17 лет, а также для 77 беременных женщин. С учетом действующих сроков предоставления единого пособия выплаты семьи получат в течение пяти рабочих дней.
Помимо этого, за первые дни января ОСФР по ХМАО - Югре также одобрил выплаты на 2 67 первенцев до 3 лет, появившихся в семьях до конца прошлого года. Теперь выплата на таких детей входит в единое пособие и оформляется по новым правилам. В то же время, если ребенок появился в семье до 2023 года, родители могут получить выплату по ранее действовавшим условиям. То есть без учета имущества и при наличии более высоких доходов у семьи – в пределах двух прожиточных минимумов на человека, а не одного, как при оформлении единого пособия.
Напомним, что новое пособие заменило нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки. Это две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, две ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная выплата по беременности. Единое пособие назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. Дети и родители при этом должны быть российскими гражданами и постоянно проживать в России. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей.
единое пособие - https://sfr.gov.ru/grazhdanam/edinoe_posobie/
начался - https://sfr.gov.ru/press_center/~2022/12/28/243625
ГУ-Отделения Социального фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре