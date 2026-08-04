Учебные заведения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приглашаются к участию в конкурсе команд вузов
30 июля Российское общество «Знание» совместно с Минобрнауки России открыло прием заявок на второй сезон Конкурса команд вузов по молодежной политике и воспитательной деятельности. Регистрация продлится до 30 сентября. Конкурс направлен на развитие просветительской деятельности в вузах, выявление лучших практик и поддержку команд, создающих условия для развития студентов. Проект реализуется при поддержке Росмолодежи в рамках национального проекта «Молодежь и дети».
В первом сезоне конкурс собрал 866 заявок от вузовских команд по молодежной политике из 82 регионов России. По итогам конкурсных испытаний команда Сургутского государственного университета победила в номинации «Молодые семьи и социальная сфера».
К участию во втором сезоне приглашаются команды образовательных организаций высшего образования численностью от двух до пятнадцати человек. Вузы могут подать до трех заявок, но не более одной заявки в каждой номинации. Подать заявку и ознакомиться с условиями участия можно на официальном сайте проекта.
«Конкурс становится для вузов эффективным инструментом выявления и аккумулирования лучших практик реализации государственной молодежной политики и воспитательной деятельности в вузах России. В том числе мы видим огромный потенциал участников в реализации просветительских проектов. Новые специальные номинации, посвященные укреплению единства народов России и роли преподавателей, полностью отвечают нашим стратегическим задачам. Университетское сообщество обладает колоссальным опытом передачи знаний и традиционных духовно-нравственных ценностей. Уверена, что второй сезон конкурса объединит лучшие практики и даст мощный импульс дальнейшему развитию молодежной политики во всех регионах страны», — подчеркнула заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова.
Конкурс включает семь основных номинаций: «Патриотическое воспитание», «Творчество», «Добровольчество», «Спорт», «Туризм», «Молодые семьи» и «Профориентационная работа». Кроме того, учреждены четыре специальные номинации: «Самая молодежная команда мечты», «Просветительская деятельность», «Единство народов России» и «Преподаватели». Конкурс впервые отметит лучшие практики по укреплению единства народов России, а также вклад преподавателей в реализацию молодежной политики и воспитательной деятельности в университетах.
«Сегодня университеты — это пространство, где молодые люди не только получают профессию, но и пробуют себя в разных сферах, раскрывают свой потенциал, формируют мировоззрение, жизненные ориентиры и активную гражданскую позицию. В российских вузах накоплен большой опыт реализации проектов в сфере молодежной политики и воспитательной деятельности. Во втором сезоне конкурса мы ставим перед собой задачу показать масштаб этой работы, поддержать сильные команды и создать условия для развития профессионального сообщества и обмена успешными практиками» — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.
В первом сезоне команды вузов провели 137 лекций по тематике конкурсных номинаций, участниками которых стали более 10 тысяч студентов. Во втором сезоне одним из условий участия станет проведение просветительского мероприятия. Для его подготовки Общество «Знание» предложит вузам тематические мастер-лекции по направлениям конкурса. Команды также смогут получить дополнительные конкурсные баллы за участие студентов в интеллектуальной викторине Знание.Игра.
Конкурс предусматривает пять категорий участия в зависимости от численности студентов вуза, что позволяет командам соревноваться в сопоставимых условиях. Для головных образовательных организаций предусмотрены три категории: первая — не менее 10 000 студентов, вторая — от 5 000 до 9 999 студентов, третья — от 100 до 4 999 студентов. Для филиалов — две категории: первая — не менее 2 000 студентов, вторая — от 100 до 1 999 студентов.
После завершения приема заявок они пройдут валидацию и экспертную оценку. По итогам работы экспертного совета будет сформирован шорт-лист финалистов, которым предстоит презентовать практики перед жюри в Москве. Победителей конкурса объявят в декабре на торжественной церемонии награждения в рамках ежегодного Всероссийского конгресса по молодежной политике и воспитательной деятельности Минобрнауки России.