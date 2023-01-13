Более двух тысяч нарушений законодательства в сфере оборота оружия выявила Росгвардия в Югре
Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по ХМАО – Югре подвели итоги служебной деятельности за 2022 год.
Основной задачей подразделения является государственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в области оборота оружия, частной охранной и детективной деятельности.
На сегодняшний день в автономном округе проживает 54 тыс. владельцев оружия, в пользовании которых находится более 107 тыс. единиц огнестрельного оружия, зарегистрировано свыше 200 частных охранных организаций.
В рамках комплексной проверки военнослужащие и сотрудники Росгвардии совместно с представителями окружного УМВД России проверили обеспечение сохранности оружия гражданами по месту жительства. По итогам мероприятий выявлено более 2 100 нарушений, изъято 1400 единиц оружия, 7 тысяч патронов различного калибра, аннулировано порядка 2 тысяч разрешительных документов на хранение и ношение гражданского огнестрельного оружия. Виновные привлечены к административной ответственности.
Из незаконного оборота на возмездной основе гражданами добровольно сдано более 30 единиц оружия. Общая сумма вознаграждения составила порядка 200 тыс. руб.
Проведено более 200 проверок соблюдения охранными организациями законодательства Российской Федерации в сфере регулирования частной охранной деятельности, по итогам которых выявлено свыше 30 нарушений лицензионных требований. В отношении юридических лиц возбуждены административные производства.
По итогам проверки за 2022 год Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по ХМАО – Югре вошел в тройку лучших в Уральском округе Росгвардии.
Артем Енов