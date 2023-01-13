В Ханты-Мансийске прошла общественная приемка нового здания реабилитационного центра
В приемке приняли участие губернатор Югры Наталья Комарова, Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин и общественники.
В здании площадью более 2 тысяч м² проходят занятия для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Здесь установлено современное оборудование для различных типов реабилитации, есть зал адаптивной физкультуры, монтессори-класс, массажный кабинет, физиотерапевтические ванны, флоат-камера. В новом, просторном помещении специалисты могут принимать до 100 посетителей.