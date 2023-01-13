Музей «Торум Маа» вошел в тройку лучших туристических мест в Югре
Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» вошел в тройку лидеров в Ханты-Мансийском округе по версии проекта «Медиаразведка», получил 9,8 баллов из 10, сообщает администрация города Ханты-Мансийска.
Также наивысшей оценки 10 удостоился Центр зимних видов спорта имени Александра Филипенко. Также 9,8 получил ТРЦ «Галактика» в Когалыме. Общие впечатления от туристической программы в Югре оценили в 9,1 балл.
Медиаразведка — проект сервиса поездок и путешествий Туту.ру, в рамках которого журналисты, блогеры и фотографы открывают для себя самые разные регионы России и другие страны, знакомятся с их важнейшими достопримечательностями, необычными вариантами досуга и локальной кухней.