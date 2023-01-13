Росгвардия подвела итоги деятельности вневедомственной охраны в Югре
Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО – Югре подвели итоги служебной деятельности в 2022 году и определили лучшие филиалы подразделения.
В результате проведенных совместно с представителями заинтересованных ведомств более 2000 плановых и внеплановых обследований объектов категории «особо важных» на предмет инженерно-технической укреплённости и антитеррористической защищенности руководителями и собственниками объектов устранено большинство выявленных недостатков.
В отношении всех объектов с участием должностных лиц подразделений вневедомственной охраны проведена процедура категорирования с присвоением соответствующей категории опасности.
Особое внимание стражами правопорядка уделено обеспечению безопасности на объектах образовательной сферы, на которые распространяются требования к антитеррористической защищенности, согласно постановления Правительства РФ.
В течение 2022 года росгвардейцы приняли участие в 1200 проверках состояния антитеррористической защищенности объектов образования.
Ранее выявленные нарушения, практически, устранены.
Кроме того, сотрудниками групп задержания принято участие в выявлении
90 преступлений.
На маршрутах патрулирования выявлено более 4000 административных правонарушений, задержано 38 граждан, находящихся в окружном, оперативном и федеральном розыске.
В результате срабатывания охранной и тревожной сигнализации на охраняемых объектах задержано
59 подозреваемых в совершении преступлений и почти тысяча административных правонарушителей.
«В отчетном периоде краж с охраняемых Росгвардией объектов не допущено, показатель надёжности составляет 100%, что подтверждает профессиональные действия сотрудников ведомства», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
По результатам деятельности в 2022 году лучшим территориальным подразделением вневедомственной охраны определен межмуниципальный отдел г. Нижневартовска, на втором месте – отдел вневедомственной охраны г. Лангепаса. Третье место у коллектива Березовского ОВО.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО - Югре