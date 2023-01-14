В Югре выпустят трехтомник произведений Юрия Вэллы

В 2023 году исполняется 75 лет со дня рождения ненецкого поэта, публициста, общественного деятеля Югры, защитника традиций и языка коренных народов Севера Юрия Кылевича Айваседы и десять лет его памяти. Годы жизни писателя: 12 марта 1948 – 12 сентября 2013.