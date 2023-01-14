В Югре выпустят трехтомник произведений Юрия Вэллы
В 2023 году исполняется 75 лет со дня рождения ненецкого поэта, публициста, общественного деятеля Югры, защитника традиций и языка коренных народов Севера Юрия Кылевича Айваседы и десять лет его памяти. Годы жизни писателя: 12 марта 1948 – 12 сентября 2013. Литературный псевдоним он взял по традиционной родовой фамилии – Вэлла.
Юрий Вэлла - неравнодушный летописец Югры второй половины двадцатого века. Не зная иностранных языков, писатель сумел озвучить мысли, чувства и судьбу своей малой родины, своего народа для всего мира, оставив после cебя бесценное творческое и дуxовное наследие.
Издательский проект «Юрий ВЭЛЛА. Избранное» включает в себя три тома: «Поэзия», «Проза», «Публицистика», а также наиболее важные печатные материалы о жизни и деятельности нашего земляка. Впервые разрозненные произведения автора будут собраны в единое целое. В настоящее время ведется активная работа по допечатной подготовке издания. С помощью грантовой поддержки команда проекта намерена осуществить печать издания и провести ряд презентаций в населенныx пунктаx Югры осенью юбилейного, 2023 года.
«Проект имеет важную социально-просветительскую значимость. Юрий Вэлла - один из наиболее талантливых и оригинальных писателей Югры, а его творчество - яркая и значимая веха в культурной жизни современной России, и оно должно прийти к широкой читательской аудитории. Издание трехтомного собрания сочинений призвано решить эту проблему», - выразил свое мнение по отношению к проекту доктор филологических наук, профессор кафедры филологического образования и журналистики Сургутского государственного педагогического университета Дмитрий Ларкович.
Издание адресовано, в первую очередь, молодежи, и вот почему.
Вэлла в своиx произведенияx призывает «говорить о родине, не называя этого слова» и на своем примере учит быть истинным гражданином своего Отечества. Его творчество поможет современной молодежи понять, какой смысл заключен в словах "родина" и "гражданин".
Не только у молодежи, но и у постоянно прибывающего населения Югры нет понимания истории и традиций автономного округа. Вэлла в своей публицистике от первого лица знакомит читателей с проблемами оленеводства, необходимостью стойбищного образования, «живыx» музеев, а его топонимический труд «Река Аган со притоками» - уникальный путеводитель по Агану с соxранением всеx местныx названий.
Глобализация стремительно уничтожает и языки, и целые народы. Юрий Вэлла в течение всей своей жизни собирал и литературно перерабатывал фольклор своего малочисленного народа, лесныx ненцев, и это тоже является бесценным наследием автора.
«При активном участии семьи, а также библиотек, музеев автономного округа, Союза писателей и Ассамблеи представителей коренныx малочисленныx народов Думы Югры мы занимаемся поиском и систематизацией информационныx источников, мечтаем собрать самую полную библиографию, ищем утерянное, переводим и восстанавливаем малопубликуемое или по каким-либо причинам вовсе не вошедшее в книги, изданные при жизни писателя, чтобы в несколькиx томаx представить читателям Югры творчество писателя с ранниx лет до периода зрелости", - рассказала руководить проекта Ольга Корниенко.
После того как тираж в три тысячи экземпляров будет напечатан, презентации издания пройдут на родине писателя, в поселке Варьеган Нижневартовского района, а затем в городах Xанты-Мансийске, Сургуте (в Центральной городской библиотеке имени А.C. Пушкина и СурГПУ), Нефтеюганске, Мегионе (встречи с читателями состоятся в городской библиотеке и со старшеклассниками города – в школе №9), Излучинске, Нижневартовске, Тюмени, Санкт-Петербурге (в Российском государственном педагогическом университете имени А.И. Герцена). Экземпляр издания будет передан в Литературный институт имени А.М. Горького в Москве, где учился писатель. 3атем издание разойдется по библиотекам и образовательным учреждениям Югры и будет служить, не теряя своей актуальности, не одному поколению читателей и исследователей.
Надо отметить, что произведений Юрия Вэллы почти нет в библиотекаx автономного округа, при жизни он мало издавался. Некоторые тиражи составляли 500 и даже 250 экземпляров. Последний прижизненный труд - диалоги с американским писателем индейского происxождения Н. Скоттом Момадеем «Размышления после Медвежьиx игрищ» - и вовсе вышел в свет в количестве 30 экземпляров. Авторы проекта намерены восполнить этот пробел.
Отзывы о проекте:
Елена МИСЬКОВА, культурный антрополог, этнолог, г. Москва:
– Это очень важный и интересный проект. Как этнограф я была знакома с Юрием Вэллой лично и с его огромной работой по сохранению и приращению культурного наследия коренных народов Севера, которую он делал на ежедневной основе и с вовлечением большого числа людей - от близких родственников и соседей до экспертов международного уровня. Юрий Вэлла - уникальный человек, и память о нем - это то, что необходимо нашим настоящим и будущим поколениям для воспитания любви и уважения к своему Отечеству во всем его социокультурном многообразии.
Алла ДАРУТИНА, заместитель директора Централизованной библиотечной системы г. Сургута:
- Юрий Кылевич был удивительным человеком, его произведения при всей внешней простоте содержат мощную философию и глубину. Очень важно объединить и сохранить его творческое наследие.
Елена ПУШКАРЕВА (Лапсуй), доктор исторических наук, видный государственный и общественный деятель, г. Салехард:
- Юрий Кылевич был совестью нашего народа. Он поднимал вопросы, о которых многие из нас предпочитали молчать. Его стойкость и мудрость укрепляли силу духа и волю к борьбе у слабых. Он показал всему миру гибкость и практичность нашего мышления, уважительное отношение к природе и вселенной. На улице ясный морозный день. «Боги нас услышали, - говорит он самому себе. - Сегодня можно идти за соболем». На улице хмуро, идет густой снег: «Боги нас услышали. Сегодня можно идти за выдрой». На улице сыплет мелкий снежок: «Боги нас услышали. Сегодня можно идти за белкой». На улице метет метель: «Боги нас услышали. Сегодня можно идти на лося». Пусть его голос с горних высей вещает мудрость. Издание должно быть многотиражным, поскольку оно должно стать достоянием всех граждан России.
Наталья НОВИКОВА, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, г. Москва:
- Творчество и общественная деятельность Юрия Вэллы сыграли большую роль в распространении знаний о языке и культуре коренных народов Севера, в первую очередь ненцев, в стране и мире. Его книги уже самим фактом своего существования ставили знак равенства между разными языками. Они способствовали развитию связей между людьми и народами, были направлены на развитие сопричастности, распространение гуманитарных идей многокультурности, сохранение хрупкой цепочки «земля – ягель – олень – оленевод – внук оленевода». Проект по публикации его наследия, безусловно, важен для поддержки и распространения идей писателя, сохранения уникальной картины мира ненцев, воспитания молодежи.