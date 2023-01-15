VK и АНО «Цифровая экономика» запускают новый сезон «Цифрового ликбеза»
VK и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России запустили новый сезон всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез».
Проект в интерактивном формате рассказывает школьникам, как безопасно вести себя в интернете.
«Цифровой ликбез» с помощью образовательных видеороликов учит школьников цифровой грамотности и правилам. В роликах рассказывают, как распознать фишинговую ссылку, защитить личную информацию в сети или как противостоять кибербуллингу. На сайте «Цифрового ликбеза» подростки познакомятся с новыми героями, жителями подводного мира и придуманного города Нижнефорельска – рыбкой-блогером Антоном Корюшкиным, нерпой Женей, крабом Кирой и другими морскими жителями.
Проект предназначен для возрастной категории 12+, рекомендован для просмотра с родителями или педагогами и верифицирован Министерством просвещения России. Видеоролики также будут полезны и педагогам, материалы «Цифрового ликбеза» можно легко интегрировать в учебный процесс или на родительских собраниях.
«Минцифры постоянно работает над тем, чтобы россияне всех возрастов могли чувствовать себя безопасно в интернете. Для детей и их родителей мы уже запустили несколько проектов, которые помогут жертве буллинга, научат отвечать мошенникам и расскажут, как создать надежный пароль. Сейчас каждому родителю, педагогу и государству в целом важно научить детей безопасному поведению в интернете: чтобы они знали, как реагировать на негативные сообщения и что делать, если ребенок столкнулся с травлей. "Цифровой ликбез", запущенный в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика", – хороший пример совместной работы по повышению киберграмотности наших граждан», – сказала Татьяна Трубникова, директор департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.
«Помогать школьникам изучать технологии и повышать цифровую грамотность – важная задача для VK. Мы занимаемся просвещением школьников, студентов, учителей и родителей по этому направлению в самых разных форматах. Прямо сейчас совместно с Учи.ру мы проводим олимпиаду "Безопасный интернет". Она уже получила широкий отклик у школьников по всей стране и помогает им получить знания в вопросах, связанных со сферой технологий и безопасным поведением в сети», – прокомментировал Сергей Марданов, директор по развитию школьных и молодежных проектов VK.
«По статистике, порядка трети школьников хотя бы раз сталкивались с кибербуллингом, небезопасным контентом или мошенничеством в сети. Очень важно обучать детей правилам поведения в интернете. Уверен, что новый сезон нашего проекта "Цифровой ликбез", партнером которого выступила компания VK, понравится ребятам и научит их многому. Ролики, которые мы выпускаем в рамках проекта, это отличный инструмент на доступных примерах обучить безопасному поведению в соцсетях и показать, как проводить время в интернете с пользой. Благодарим VK за неравнодушие к такой важной теме как цифровая грамотность: защитить подрастающее поколение и привить азы кибергигиены – наша общая задача», – отметил Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика».
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