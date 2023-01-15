Новые социальные выплаты, а также индексация пенсии в Югре
13 января в г. Ханты-Мансийске состоялась пресс-конференция, на которой управляющий отделением фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Югре Татьяна Сергеевна Зайцева рассказала о трёх выплатах социальной поддержки. Приведём её слова дословно: «Добрый день, уважаемые коллеги! Индексация страховых пенсий проводилась с 1 января 2023 года, всем должно быть понятно, что индексация была произведена в конце прошлого года, чтобы пенсионеры имели возможность получить пенсию в увеличенном размере. Напомню, что размер индексации был 4,8 %, средний объём страховой пенсии составил 1 326 рублей, и таким образом, в Югре средний размер пенсии равен 28 951 рубль.
Также хочу напомнить, что социальным фондом была произведена досрочная выплата пенсии для получателей сроков 5, 10 и 18 числа, в конце декабря большая часть пенсионеров Югры получили пенсии за январь текущего года. Поэтому в январе 2023 года пенсию получат те, у кого дата 22 числа, выплата будет произведена 20 числа, так как 22 января – выходной день».
Татьяна Сергеевна дала комментарий и о новой выплате помощи семьям с детьми, имеющим низкий уровень дохода: «С этой целью было предусмотрено с 1 января 2023 года установления единого пособия.
Единое пособие включает в себя 5 различных мер социальной поддержки, это две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребёнка до трёх лет. Две ежемесячные выплаты на детей от 3 лет до 7 лет включительно, и от 8 до 17 лет включительно, и ежемесячное пособие женщинам по беременности с низким уровнем дохода.
Все 5 выплат объединены в единое пособие, так как у них был одинаковый подход к назначению данных видов пособий. Таким образом, единое пособие назначается семьям с детьми с низким уровнем доходов, чей доход ниже прожиточного минимума в регионе.
В Югре с 2023 года прожиточный минимум составляет 19 680 рублей. Единое пособие на детей может устанавливаться в размере 100%, 75% или 50% в зависимости от того, насколько разница дохода семьи на каждого члена семьи и прожиточного минимума в регионе.
На сегодняшний день поступило порядка 16 000 заявлений, рассмотрено порядка 6 000 заявлений, средства будут перечислены уже по рассмотренным и принятым положительным решениям и с 13 января произведутся перечисления денежных средств.
Достаточное количество и таких заявлений, по которым направлены отказы, так как проводится комплексная оценка, учитывается не только доход, а также имущественные, наличие квартиры, машины и т.д. Если идёт превышение, то заявившемуся гражданину направляется отказ в предоставлении социального пособия.
Также хочу обратить внимание граждан, если на ребёнка ранее установлено, например, от 3 до 7 лет, 8 до 17 лет пособие в размере 100%, то подавать на единое пособие не нужно, так как человек получает максимальный размер пособия. Срок рассмотрения заявления составляет 10 рабочих дней».
По третьему вопросу о специальной социальной выплате для медицинских работников Татьяна Зайцева пояснила следующее: «Социальный фонд в Югре начнёт выплачивать специальную социальную выплату для медицинских работников с февраля 2023 года в медицинские организации.
Медицинские учреждения направляют реестр сотрудников, которым положена выплата в отделение социального фонда Югры, далее осуществляется сверка и готовятся выплатные документы по категориям: медицинским работникам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи.
Размер выплаты составит от 4,5 и до 18,5 тысяч рублей в зависимости от категории медицинского работника. Выплата будет производится на основании реестра, который представлен медицинскими организациями.
Медицинскому работнику не понадобится самостоятельно подавать сведения на выплату. Выплата будет производится в автоматическом режиме.
Новая специальная выплата медицинскому работнику будет финансироваться за счёт средств фонда обязательного медицинского страхования путём межбюджетных трансфертов социальному фонду России».
Оксана Албина