Югорчане помогут восстановить книжный фонд библиотеки в Больших Леушах
Югорчане могут помочь восстановить библиотеку в Больших Леушах. Дело в том, что в деревне Октябрьского района случился пожар. В библиотеке сгорела вся литература, а также архивные документы. Редакция газеты «Новости Югры» запустила акцию по сбору книг.
Накануне почти 500 книг для библиотеки передали ветераны-геофизики из столицы Югры. Издания можно принести в редакцию «Новостей Югры» в Ханты-Мансийске, она находится в здании телерадиокомпании «Югра». Сбор будет проходить до 15 февраля. Книги можно оставить на посту охраны.
По информации: Югра ТВ