Как не попасть в ловушку: уральским школьникам расскажут правила безопасности от поисково‑спасательного отряда
Просветительская встреча состоится 5 августа в 12:00 (местное время) в рамках образовательного проекта «Лето под контролем». Мероприятие пройдет в онлайн-формате, к участию приглашаются школьники, а также все желающие. Организатором выступило Общество «Знание» совместно с Банком России.
Лекцию для слушателей прочитает инструктор направления профилактики поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Марина Кормилицына. Спикер поможет сформировать практические алгоритмы действий как в городской среде, так и на природе. Среди тем – ориентирование в незнакомом месте, правила поведения в лесу, безопасные маршруты возвращения домой, порядок действий при потере связи и многое другое.
Отдельное внимание будет уделено эмоциональной составляющей: эксперт продемонстрирует приемы сохранения спокойствия и управления стрессом в критической ситуации. Кроме того, участники узнают, к кому можно обратиться за помощью на улице, как правильно вызывать экстренные службы и какие сведения нужно сообщать диспетчеру.
Встреча рассчитана на широкую аудиторию и направлена на формирование у детей и взрослых навыков безопасности. Это жизненно важный разговор о том, как подготовить себя и своих близких к непредвиденным обстоятельствам и снизить риски в повседневной жизни.
Зарегистрироваться на участие можно на сайте Российского общества «Знание» по ссылке.
Отметим, материалы проекта «Лето под контролем» направлены на развитие критического мышления, повышение финансовой и цифровой грамотности, а также формирование ответственного поведения у подрастающего поколения. Онлайн-лекции доступны на сайте Общества «Знание» после предварительной регистрации. Мероприятие соответствует целям и задачам нац.проекта «Молодежь и дети», реализуемого по поручению президента России Владимира Путина.
Знание.Безопасность — это просветительский проект Общества «Знание», направленный на профилактику вовлечения в противоправную и деструктивную деятельность, противодействие терроризму и экстремизму, финансовому мошенничеству, а также на развитие критического мышления и навыков безопасного поведения. Для слушателей проводятся лекции, мастер-классы и курсы, которые учат распознавать манипуляции и фейки в цифровой среде и офлайне, защищаться от телефонного и онлайн-мошенничества, противостоять вербовке.