Помощь семье на ипотеку
С 1 февраля до 1 марта югорские семьи с детьми могут получить социальную выплату – 600 тысяч рублей на погашение ипотечного или других жилищных кредитов. Рассказываем, кому положена поддержка.
Право на выплату имеют семьи с двумя и более детьми или единственный родитель с одним или более ребенком.
Главные условия: дети родились в Югре, или их рождение зарегистрировано на территории региона, один из детей (единственный ребенок) должен родиться в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, а один из родителей – прожить в автономном округе не менее 15 лет.
Еще один критерий – в составе семьи должны отсутствовать члены семьи, которые раньше получали иные меры государственной и социальной поддержки на улучшение жилищных условий за счет средств бюджетной системы РФ. Исключение составляют: полученная за счет средств бюджета Югры компенсация части процентной ставки по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам, в том числе рефинансированным; использование на улучшение жилищных условий материнского (семейного) капитала, полученная иная мера государственной поддержки гражданами в несовершеннолетнем возрасте в составе другой семьи за счет средств бюджета Югры.
Жилье должно быть единственным в собственности заявителя в течение пяти предыдущих лет.
Целевая социальная выплата предоставляется на погашение основной суммы долга, но не более остатка задолженности по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам, а также на рефинансирование существующего жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа, направленным:
1) на приобретение у юридических лиц (за исключением управляющих компаний инвестиционных фондов, не зарегистрированных в РФ, или иностранных граждан) жилых помещений в автономном округе, находящихся на этапе строительства, по договорам участия в долевом строительстве или заключенным заемщиками с юридическими лицами договорам уступки права требования по договорам участия в долевом строительстве в соответствии с положениями федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;
2) на приобретение жилых помещений в автономном округе у застройщиков по договорам купли-продажи в многоквартирных домах и домах блокированной застройки.
Семья может воспользоваться данной социальной выплатой только один раз. Заявление можно подать в администрацию муниципалитета по месту жительства.
Источник: Новости Югры