В Югре усилят поддержку пожилых и людей с инвалидностью
Правительство Югры утвердило план мероприятий, который должен сделать социальную помощь более доступной для пожилых людей и инвалидов. Об этом сообщили на сайте правительства региона.
Особое внимание уделяется поддержке на дому. Цель — улучшить качество жизни нуждающихся, не нарушая их привычного окружения.
В планах — развитие системы долговременного ухода на дому, включая помощь сиделок. Особое внимание уделят медико-социальной поддержке маломобильных и немобильных людей, включая тех, кто нуждается в паллиативной помощи.
Для тех, кто нуждается в поддержке, но не хочет стационарного лечения, существуют форматы «Приёмная семья» и отделения дневного пребывания. Эти варианты помогают сохранить привычный образ жизни, предоставляя необходимую помощь и возможность общения.
Мобильные бригады играют ключевую роль. Врачи и другие специалисты выезжают на дом к сельским жителям — одиноким пожилым людям, тем, кто недееспособен, а также тем, кто восстанавливается после инсульта, инфаркта или серьёзных травм. В округе уже действуют 9 таких бригад, и их число и зона обслуживания будут увеличиваться.
«Реализация мероприятий позволит системно повысить доступность медико-социальной помощи, обеспечить индивидуальный подход к каждому получателю услуг и создать более комфортные условия для жизни пожилых граждан и людей с инвалидностью в Югре», — добавили в правительстве.