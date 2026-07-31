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Фото: Центр социальных медиа Югры

В Югре усилят поддержку пожилых и людей с инвалидностью

31.07.2026

Правительство Югры утвердило план мероприятий, который должен сделать социальную помощь более доступной для пожилых людей и инвалидов. Об этом сообщили на сайте правительства региона.

Особое внимание уделяется поддержке на дому. Цель — улучшить качество жизни нуждающихся, не нарушая их привычного окружения.

В планах — развитие системы долговременного ухода на дому, включая помощь сиделок. Особое внимание уделят медико-социальной поддержке маломобильных и немобильных людей, включая тех, кто нуждается в паллиативной помощи.

Для тех, кто нуждается в поддержке, но не хочет стационарного лечения, существуют форматы «Приёмная семья» и отделения дневного пребывания. Эти варианты помогают сохранить привычный образ жизни, предоставляя необходимую помощь и возможность общения.

Мобильные бригады играют ключевую роль. Врачи и другие специалисты выезжают на дом к сельским жителям — одиноким пожилым людям, тем, кто недееспособен, а также тем, кто восстанавливается после инсульта, инфаркта или серьёзных травм. В округе уже действуют 9 таких бригад, и их число и зона обслуживания будут увеличиваться.

«Реализация мероприятий позволит системно повысить доступность медико-социальной помощи, обеспечить индивидуальный подход к каждому получателю услуг и создать более комфортные условия для жизни пожилых граждан и людей с инвалидностью в Югре», — добавили в правительстве.

ugra-news.ru

31.07.2026

31.07.2026