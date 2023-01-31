Эдуард Исаков о поездке на Донбасс: «Наши бойцы просили передать слова благодарности всем, кто участвовал в сборе гуманитарной помощи»
Сенатор Эдуард Исаков в рамках поездки на Донбасс посетил Донецкий республиканский центр адаптивной физической культуры и спорта, принял участие в заседании Комитета Народного Совета ДНР по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму, а также передал гуманитарную помощь югорским бойцам в зоне СВО.
Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Эдуард Исаков вместе с Председателем Народного Совета ДНР Владимиром Бидёвкой провели встречу с местными паралимпийцами в Донецком республиканском центре адаптивной физической культуры и спорта.
Как рассказал парламентарий Исаков вопросов у ребят много, жизнь под обстрелами накладывает свой отпечаток – банально из-за фашистской политики властей Украины в их спорткомплексе «Кировец» нет воды, а значит все тренировки поставлены на паузу.
«Восхищён мужеством паралимпийцев и тем, что в сложных обстоятельствах атлеты не только не бросают спорт, но и стараются по возможности выехать в регионы России, чтобы посоревноваться с другими атлетами. Пригласил их принять участие в XXV Открытой Спартакиаде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры среди людей с инвалидностью», - подчеркнул сенатор Эдуард Исаков.
По окончанию встречи законодатель Исаков поблагодарил ребят за позитивный настрой и пообещал донбасским спортсменам содействие в решении определенных вопросов.
«Часть озвученных проблем я обязательно обсужу по приезду в Москву с Президентом ПКР Павлом Алексеевичем Рожковым, часть вопросов будет адресована мною в Министерство спорта России», - подчеркнул политик.
Он также отметил, что восхищён руководителем Донецкого республиканского центра адаптивной физической культуры и спорта Оксаной Черниковой.
«Эта хрупкая женщина в очень непростых условиях сумела сохранить главное – коллектив, тренеров по адаптивному спорту, позитивный настрой атлетов», - расказал политик.
Сразу после посещения местного центра адаптивного спорта парламентарий лично посетил спорткомплекс «Кировец», чтобы осмотреть помещение и переговорить с администрацией спорт объекта о сложившейся ситуации.
«В «Кировце» ребята до недавнего времени играли в баскетбол на колясках, занимались пауэрлифтингом, лёгкой атлетикой, плаванием. После отключения воды и активных обстрелов Донецка со стороны ВСУ занятия приостановлены, но тренеры ждут своих воспитанников», - так описал сложившуюся ситуацию сенатор Исаков.
В Донецке парламентарий также принял участие в заседании Комитета Народного Совета ДНР по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму. Обсудил с депутатами республики актуальность регионального законапроекта о патриотическом воспитании, а также последние изменения в российском законодательстве в области физической культуры и спорта, стратегию развития ФКиС в России до 2030г.
«Нам предстоит колоссальная работа по интеграции Донбасса во все сферы жизни, включая физкультуру и спорт. Мы планируем подключить новые регионы к реализации нацпроектов, организовать учебно-тренировочный процесс и многое другое», - отметил сенатор, обращаясь к местным депутатам.
Действительно, уже сейчас поддержку новым территориям оказывает Министерство спорта Российской Федерации. Летом свыше 2000 детей из Донецкой Народной Республики были отправлены в разные регионы нашей страны, чтобы ребята могли полноценно подготовиться к российским соревнованиям.
«Для окончательной интеграции нам потребуется немало законодательных изменений, но мы готовы к ним и будет вести планомерную работу по возвращению Донбасса домой, чтобы переходный период прошёл максимально безболезненно для местных спортивных федераций, спортшкол и училищ олимпийского резерва…
Я уверен, что благодаря поддержке всей страны спорт на Донбассе начнет активно развиваться. После 9 лет жизни под западными санкциями, при постоянных угрозах обстрела со стороны Украины, запрета выступать на международных соревнованиях атлеты из ДНР жаждут тренировок и соревнований. И сегодня, пообщавшись с атлетами и их наставниками, я уверен, что у них всё получится!», - заключил Исаков.
В завершении поездки на Донбасс сенатор Эдуард Исаков вместе с депутатами Думы Югры, депутатами города Ханты-Мансийска передали три машины УАЗ гружёных гуманитарной помощью югорским бойцам.
«Благодарю каждого жителя Югры, кто участвовал в сборе этого очень важного груза, тех, кто делал окопные свечи, тех, кто шил носилки, кто закупал продукты для наших бойцов. Знайте, ребята просили передать искренние слова благодарности каждому из вас и лично поблагодарить Губернатора Югры Наталью Комарову за её ежедневную заботу о военнослужащих», - отметил Исаков.
Он также добавил, что по приезду в Ханты-Мансийск лично поблагодарит своих товарищей – депутатов партии «Единая Россия» за приобретение спецоборудования для наших ребят.
«С нашими бойцами я уже встречался в учебном центре. Теперь предо мной стояли настоящие бойцы, готовые выполнять любые поставленные задачи. Вы не представляете, как радостно мне было видеть старых друзей – «Комбата», «Сайгака», «Никиту». У «Сайгака» была бронь, но он ушёл на фронт добровольцем. Его благословила мама и любимая жена. «Никита» на гражданке был муниципальным служащим, а теперь рассказывал мне как он модернизировал свой АК, показывал не без гордости бронежилет, разгрузку и шлем. «Сайгак» тоже поделился своими впечатлениями о том, с какой радостью их встретило гражданское население Донбасса, рассказывая как над ними измывались ВСУшники, загнав их в подвалы», - поделился своими впечатлениями сенатор Исаков.
Он также отметил, что в маленькой комнатке, где собрались русские, хант, азербайджанец и дагестанец, горячо обсуждая события вокруг, ни у кого не возникло и тени сомнения в неправильности происходящего.
«Они знают, для чего здесь находятся – защищают свои семьи, свой народ, свою страну», - заключил парламентарий.