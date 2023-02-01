Приглашаем принять участие в онлайн-опросе о дополнительных мерах поддержки многодетных семей в Югре
Департаментом социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры совместно с Департаментом общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры организовано обсуждение вопроса о дополнительных мерах поддержи многодетных семей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – предоставление многодетным семьям, имеющим детей в автономном округе, сертификата на приобретение автомобиля (в том числе механизмах и критериях предоставления сертификата), что позволит определить востребованность меры социальной поддержки многодетных семей, проживающих в автономном округе.
С 25.01.2023 по 10.02.2023 на портале «Открытый регион – Югра» стартовал онлайн-опрос жителей автономного округа. Опрос можно пройти по ссылке https://opros.myopenugra.ru/polls/vote_new/?VOTE_ID=32