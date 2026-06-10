Как выбрать защиту от комаров и клещей: советы Роспотребнадзора
С наступлением тепла кровососущие насекомые не дают спокойно гулять. Комары, мошки и клещи не просто кусаются. Они могут разносить опасные болезни. Репелленты помогают снизить риск, но покупать их нужно с умом, особенно когда речь идет о детях.
Самый популярный компонент — ДЭТА. Чем его больше в составе, тем дольше средство работает. Если концентрация 10–20 процентов, защита продержится 2–3 часа. Этого хватит для прогулки по городу. Если 20–50 процентов, можно не бояться укусов 6–8 часов. Это вариант для поездки на природу. Детям лучше брать средства с концентрацией не выше 10–20 процентов. Более сильные составы могут навредить детскому организму.
Есть и более мягкий вариант — икаридин. Он не пахнет, не раздражает кожу и не портит пластик. Хорошо подходит детям и тем, у кого чувствительная кожа.
Еще одно вещество — IR3535. Оно малотоксичное. Некоторые производители разрешают использовать его для детей от 1 года. Его также можно применять беременным женщинам. Правда, работает он чуть слабее, чем ДЭТА и икаридин.
Некоторые предпочитают натуральные масла — лимонного эвкалипта, цитронеллы, герани или лаванды. Они приятно пахнут, но защищают всего 1–2 часа. К тому же на них бывает аллергия. Для леса или у воды их лучше не брать.
Для детей средства выбирают особенно тщательно. Их кожа тоньше и чувствительнее. Первое, на что смотрят, — с какого возраста можно использовать. Большинство аэрозолей на основе ДЭТА разрешены с 2–3 лет. Составы с IR3535 иногда можно применять уже с года. Для малышей до года лучшая защита — москитная сетка на коляске и одежда с длинными рукавами.
Никогда не наносите репеллент на лицо ребенка. Сначала обработайте свои руки, потом аккуратно распределите средство по рукам и ногам малыша. Не трогайте область вокруг глаз и рта, а также царапины и ссадины. Не наносите состав под одежду. После прогулки средство обязательно смывают теплой водой с мылом, а одежду стирают.
Если после использования на коже появились покраснение, зуд или сыпь, средство больше не применяют. Обработанное место моют водой с мылом. Помогает холодный компресс. Если реакция сильная, принимают лекарство от аллергии и обращаются к врачу.