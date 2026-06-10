Выставка «О рыбных промыслах» открылась в краеведческом музее посёлка Берёзово
В Берёзовском районном краеведческом музее состоялось открытие выставки «О рыбных промыслах». На ней представлены традиционные ловушки «морды», сети, вёсла, грузила, а также бытовая утварь для хранения рыбы. Выставку посетили юные жители посёлка Берёзово. Маленьким югорчанам рассказали о традиционном образе жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, в частности о рыболовстве.
Ведущий научный сотрудник Берёзовского районного краеведческого музея Марина Табун отметила, что рыболовство имеет огромное значение для коренных жителей региона. На стойбищах это один из самых распространённых видов деятельности, основное питание, а рыбий жир служит витамином и лекарством от многих заболеваний. Из рыбьей шкуры шьют одежду, обувь, предметы быта и украшения, а из кости делают муку и корм для домашних животных. Она также обратила внимание на то, что каждая территория и сообщество коренных народов имеют свои сезонные особенности рыболовства.
На картинах художников М.А. Тебетева и Ю.Г. Гришкина участники смогли увидеть зимнюю и летнюю рыбалку, а также особенности ловли неводом, чердаками и мордами. Знакомясь с творчеством хантыйских художников, дети узнали особенности рек, озёр и их обитателей. Яркая национальная одежда и орудия лова показывают территориальную принадлежность рыбаков.
После этого слово взял государственный инспектор заказника «Берёзовский» Владимир Пигуль. Он рассказал ребятам, что Ханты-Мансийский автономный округ – один из самых богатых рыбой регионов России.
«Здесь можно встретить 21 вид рыбы, из которых 13 имеют важное промысловое значение. Среди популярных видов, которые водятся в этих водах, – стерлядь, нельма, муксун, пелядь, щука, язь, плотва, елец, карась, окунь, судак и налим. Особо интересно, что в реке Оби обитают два вида рыб, включённых в Красную книгу Ханты-Мансийского автономного округа: сибирский осётр и таймень. Эти два вида имеют особую ценность и охраняются государством. Они являются символом природного богатства этого края», – поделился инспектор.
Марина Табун