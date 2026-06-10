В Ханты-Мансийске наградили победителей экологического телефестиваля «Спасти и сохранить»
В столице Югры назвали победителей XXX Международного экологического телевизионного фестиваля «Спасти и сохранить». В этом году на телефестиваль поступило больше 300 работ из 17 стран мира.
Свои материалы отправили журналисты из России, Беларуси, Казахстана, Шри-Ланки, Бразилии, Бангладеша, Ирана, Республики Кореи, Индии, Китая, Малайзии, Колумбии и Сербии.
«Уже на протяжении трех десятилетий талантливые операторы, режиссеры, постановщики, руководители подразделений ВГТРК по всей нашей стране, представители международных организаций, представители международного сообщества, те кто сегодня работает в медиасфере объединяются для одной цели, для того, чтобы рассказать о тех проблемах, которые сегодня не только присущи территории, которые сегодня характеризуют отношение людей к самой большой проблеме - проблеме сохранении природы», – отметил глава региона Руслан Кухарук.
Журналистов оценивали в нескольких номинациях: Телевизионный проект, Публицистическая программа, Документальный фильм, Информационный сюжет на экологическую тему, Этноэкология (природа и коренные народы), Экологический интернет-проект, Экотуризм.
Гран-при фестиваля взяла Татьяна Куропаткина с телеканала ГТРК «Кубань» за работу «Не интервью: жизнь после катастрофы». Награду за нее получала директор филиала ВГТРК ГТРК «Кубань» Екатерина Менькова.
«Я не автор, я директор компании. Я знаю, что Татьяна смотрит сейчас трансляцию. Тань, помнишь, что я говорила? Я привезу в Краснодар. Большое спасибо жюри, большое спасибо за возможность победить. 300 работ из 17 стран. Это большая ответственность. Спасибо большое, Рифат Абдулвагапович, жюри, что нашли время и возможность провести такой фестиваль, потому что сейчас перед страной, мы все знаем, стоит много вызовов. Искусственный интеллект захватывает пространство. Наша главная миссия не только проснуться утром и убрать свою планету. А еще нужно спасти и сохранить ее», — обратилась к победительнице и председателю жюри Екатерина Менькова.
Губернатор Югры Руслан Кухарук в своих социальных сетях поблагодарил всех участников за неравнодушие и талант. Он отметил, что их работы помогают продвигать идеи экологической ответственности на международном уровне.