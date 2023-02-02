В День российской науки школьники пройдут квест «IT в науке» в Югорском НИИ информационных технологий
В целях популяризации науки и исследовательской деятельности 8 февраля специалисты Югорского НИИ информационных технологий организуют профориентационное мероприятие для подростков «IT в науке». В формате квеста школьники из Ханты-Мансийска познакомятся с цифровыми технологиями, и в игровой форме попробуют себя в роли IT-специалистов.
Мероприятие приурочено ко дню основания Российской академии наук – 8 февраля 1724 года. Именно в этот день научное сообщество отмечает свой профессиональный праздник.
Во время прохождения квеста школьники смогут на практике изучить основы программирования, web-дизайна, аналитики данных, информационной безопасности, и даже посидят в кресле директора, знакомясь с управлением бизнес-процессами в IT-компании.
В институте будут развернуты пять площадок, где ребятам предстоит выполнять специальные задания. Для освоения профессиональных навыков кураторы площадок проведут вводные лекции по каждому IT-направлению, где представят юным стажерам предварительную информацию для анализа. Затем на ее основе участникам будет предложено решить определенные кейсы.
На квесте в ЮНИИИТ школьники не только познакомиться с различными IT-профессиями и специальностями, но и смогут выявить свои деловые компетенции, получат базовые профессиональные и коммуникативные навыки.
Контактное лицо: Жукова Валерия Сергеевна - начальник отдела развития цифровых медиа, ZhukovaVS@uriit.ru, тел.: 360-100 (доб. 6071), +79825100766
Приложения: Программа мероприятия
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