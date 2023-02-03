Яков Самохвалов назначен директором департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры

Новый автомобиль «Газель» NEXT поступил в рамках исполнения поручения Президента РФ по обновлению парка машин скорой медицинской помощи сельских поселений, в том числе посёлков городского типа и малых городов страны и был распределен в участковую больницу пгт. Приобье.