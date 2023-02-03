Яков Самохвалов назначен директором департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры
Распоряжением губернатора Югры Натальи Комаровой c 3 февраля на должность директора департамента общественных, внешних связей и молодежной политики автономного округа назначен Яков Самохвалов.
До назначения Яков Самохвалов занимал должность руководителя фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры».
Яков Самохвалов имеет высшее образование по специальности «Журналистика», работает в сфере общественных связей и развития гражданского общества с 2009 года. Начинал свою деятельность в общественно-политический сфере в аппарате Общественной палаты Югры, с 2016 года по 2018 год работал заместителем начальника управления поддержки гражданских инициатив департамента общественных и внешних связей региона. Является одним из инициаторов проекта по реформированию системы мер поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций. В 2018 году возглавил фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры», являющийся региональным ресурсным центром для социально ориентированных НКО и добровольчества. Под его руководством фондом реализован проект «Грант губернатора Югры», благодаря которому автономный округ стал первым регионом страны, полностью перешедшим на цифровой формат поддержки общественных проектов, что кратно повысило уровень доступности мер государственной поддержки активных югорчан. Под кураторством Якова Самохвалова реализован ряд общественных проектов, получивших высокую экспертную оценку. Так, Премии региональной информатизации «Проф-IT» удостоен региональный портал взаимодействия органов власти и некоммерческого сектора Elkanko.ru (единый личный кабинет активиста) для социально ориентированных некоммерческих организаций, волонтерских объединений, органов власти и благотворителей. Центр гражданских и социальных инициатив Югры удостоен благодарности первого заместителя руководителя администрации Президента России. Сергей Кириенко отметил Югру в числе лучших регионов, система поддержки некоммерческих организаций в которых отвечает самым высоким требованиям.
Исполняющим обязанности генерального директора фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» назначен Виталий Андреев, ранее являвшийся заместителем гендиректора данной организации.
Источник: Правительство Югры