Ханты-Мансийск готовится к VIII конкурсу профессионального мастерства среди оленеводов на Кубок Губернатора Югры

Бойцы подразделения в свою очередь отправили видеообращение. Ранее сообщалось что дети, родители и медицинский персонал педиатрического отделения окружной клинической больницы Ханты-Мансийска изготовили плюшевые талисманы для мобилизованных солдат из Югры.