Ханты-Мансийск готовится к VIII конкурсу профессионального мастерства среди оленеводов на Кубок Губернатора Югры
Мероприятие состоится 4-5 марта на территории конноспортивного клуба «Мустанг».
География участников будет представлена Белоярским, Берёзовским, Сургутским, Нижневартовским и Ханты-Мансийским районами. На этих территориях региона активно развивается северное оленеводство.
4 марта представители коренных народов Севера продемонстрируют знания теории в области оленеводства, а 5-го – продемонстрируют своё мастерство в спортивном многоборье. Для этого будут организованы: метание тынзяна (аркана) на хорей, гонки на оленьих упряжках, гонки на лыжах за оленем, гонки на охотничьих лыжах («подволоках») с установкой капкана. Кроме того, для женщин пройдут конкурсы по укладке и перевозке дров на нарте, по снаряжению и разборке оленьей упряжи.
Для зрителей будет работать ярмарка югорских предпринимателей, на которой можно приобрести сувениры ручной работы, национальную обувь и одежду, местные дикоросы, рыбные и мясные деликатесы, продукция оленеводческих хозяйств.
Гостей и болельщиков состязаний ждёт культурно-развлекательная программа, а именно выступления творческих коллективов города, катание на оленьих упряжках, мастер-классы по изготовлению национальной игрушки и многое другое.
Церемония открытия состоится 5 марта 2023 года в 10:00.
г. Ханты-Мансийск, ул. Еловая, 34, конноспортивный клуб «Мустанг». Вход свободный.
Конгрессно-выставочного центра Югра-Экспо