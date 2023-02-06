Плюшевые мишки из педиатрического отделения прибыли к военнослужащим из Югры
Бойцы подразделения в свою очередь отправили видеообращение. Ранее сообщалось что дети, родители и медицинский персонал педиатрического отделения окружной клинической больницы Ханты-Мансийска изготовили плюшевые талисманы для мобилизованных солдат из Югры. Мишки-братишки, так прозвали их дети, сделаны с душой и добрыми пожеланиями. В некоторые из них вшита молитва, чтобы оберегать земляков. Первая партия мягких игрушек уже прибыла к военнослужащим. Бойцы не расстаются с талисманами. В благодарность мобилизованные солдаты записали видеообращение.
Напомним, больница поддержала городскую акцию «Югорский мишка-талисман», объявленную редакцией газеты «Новости Югры». Дети, находясь на лечении, под руководством социального педагога игровой комнаты детского стационарного отделения Ольги Левдиной продолжают доброе дело. Игрушки вновь отправятся в зону специальной военной операции землякам.
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