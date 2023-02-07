Двери ЮГУ открыты для абитуриентов
В конце января 2023 года редакцию национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» посетила Софья Владимировна Онина, доктор филологических наук, доцент высшей школы гуманитарных наук Югорского госуниверситета. Целью визита было – информирование о приёмной кампании для поступления в ЮГУ и проведение профориентационной работы.
Было подчёркнуто, что ЮГУ является лидером на рынке образовательных услуг Югры, обеспечивает подготовку кадров всех уровней профессионального образования: среднего, высшего и послевузовского образования. Ежегодно университет выпускает более двух тысяч специалистов, которые затем трудоустраиваются на предприятиях автономного округа.
Софья Владимировна также пояснила, что в университете произошло много реорганизаций, если ранее было около 15 институтов, на сегодняшний день, такого понятия как институт, не существует. Сейчас есть высшие школы, в ЮГУ таких школ много.
Большой составляющей высшей школы является бывшая кафедра филологии, которая сегодня называется высшей школой филологии. Не все направления имеют аспирантуру и магистратуру, а бакалавриат имеют все направления. В структуре существуют и другие высшие школы.
Основным блоком учебного заведения является ректорат, куда входят ректор, проректоры, такие как проректор по молодёжной политике и воспитательной работе, проректор по научной работе и т. д. Также есть филиалы ЮГУ в Сургуте, Лянторе, Нижневартовске и Нефтеюганске.
Отметила Софья Владимировна и военный учебный центр, который активно работает, недавно там прошла встреча с губернатором Югры. Военный учебный центр реализует подготовку квалифицированных кадров мобилизационного ресурса страны по программам военной подготовки сержантов и солдат запаса для Управления ракетного топлива и горючего Департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации.
В целом в ЮГУ учебная деятельность привязана к высшим школам – это структурные подразделения высшей нефтяной школы, высшая школа права, высшая школа гуманитарных наук и др.
Набор в ВУЗ осуществляется по новой номенклатуре, она очень изменена. Ежегодно проходной бал для поступления увеличивается, перечень специальностей и количество бюджетных мест можно посмотреть на сайте https://www.ugrasu.ru/university/education/higher-education/undergraduate/. По балам, есть специальности, которые сохранили прежний уровень 39-40 балов, правовые основы –45 и многие специальности от 40 до 45 балов. Одним, как из привлекательных специальностей является
«Туризм». Это направление всегда было в приоритете в высшей школе экономики.
Также университет осуществляет целевой приём, который реализуется в рамках квоты, т.е. по отдельным направлениям.
В 2023 году приёмная кампания будет проходить с 20 июня по 10 августа. 27 июля сформируются конкурсные списки, в период с 28 июля по 3 августа необходимо будет предоставить оригиналы документов, а с 4 по 9 августа – итоговый результат. Приём документов для аспирантов осуществляется с конца августа.
Списки документов, которые необходимо предоставить абитуриентам, размещен на сайте ЮГУ https://www.ugrasu.ru/enrollee/docs.
Оксана Албина