Успешный опыт Югры по кибербезопасности представлен на Инфофоруме
Директор Депинформтехнологий Югры Павел Ципорин представил в Москве передовой IT-опыт региона на 25-й Большом Национальном форуме информационной безопасности ИНФОФОРУМ – 2023.
В нашем округе с 2018 года активно проводится трансформация системы информбезопасности. Благодаря её централизации пересмотрены принципы развития системы и решён ряд вопросов прежней инфраструктуры, при которой каждый орган власти самостоятельно отвечал за безопасность инфосистем. Так, в регионе удалось избавиться от излишнего числа распределенных сетей передачи данных, требующих финансирования. Стало возможным одновременное применение во всех органах власти актуальных политик, что привело к оптимизации настроек и выполнению необходимых требований. Кроме того, если ранее вопросы информационной безопасности зачастую решали непрофильные сотрудники, то в настоящее время этот функционал возложен на квалифицированных специалистов.
Также в рамках Инфофорума Павел Ципорин в роли модератора сессии «Информационная безопасность российских регионов» обсудил методы защиты информационной инфраструктуры в условиях возросшего числа киберугроз. – «Для решения данной задачи необходимо создавать и развивать региональные Центры кибербезопасности, позволяющие в круглосуточном режиме обнаруживать угрозы информационной безопасности и противодействовать кибератакам. Нам надо действовать на шаг впереди злоумышленников и внедрять новые эффективные средства информационной безопасности».
Инфофорум – крупнейший профессиональный форум, который проводится ежегодно с 2001 года. Проводится при поддержке аппарата Совета Безопасности РФ, Государственной Думы, Минцифры России, ФСБ России, ФСТЭК России, Минобороны России и других государственных регуляторов. Инфофорум стал первым отечественным мероприятием в сфере информбезопасности и объединил на своих площадках крупнейшие компании отрасли, а также предприятия промышленности, ТЭК, связи, транспорта и финансов.
На пленарном заседании было подписано соглашение о проведении Инфофорум-Югра на XIV Международном IT-Форуме с участием стран БРИКС и ШОС 6-7 июня 2023 года в Ханты-Мансийске.
Депинформтехнологий Югры