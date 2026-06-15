В музее «Торум Маа» завершилась первая смена «Таксар махум»
В Ханты-Мансийске в этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» с 8 по 12 июня проходила летняя смена интерактивной программы «Таксар махум – крепкие люди».
С первых дней сотрудники музея Вячеслав Кондин и Анатолий Брусницин знакомили ребят с традиционным бытом ханты и манси. Учили детей собирать рюкзак для похода в лес, брать с собой только самые необходимые вещи, разводить костёр подручными средствами, ставить и разбирать палатки. Рассказывали, как вести себя в лесу и как ориентироваться на местности с помощью компаса.
Анатолий Брусницин провёл экскурсию «Охотничья тропа». Он показал, как охотники ставят ловушки на зверя и птицу. Наставники наглядно продемонстрировали, как из вспомогательного материала построить жилище, в котором можно переночевать и укрыться от дождя. Дети учились ставить слопец, ветровой заслон, а также посетили Верёвочный парк, который запомнился многим своими яркими впечатлениями.
Но в лагере не только учатся выживать, но и знакомятся с культурой северных народов. Ребята с интересом слушали рассказы о жизни коренных жителей округа - манси и ханты, узнавали об их быте, традициях и праздниках. Они общались друг с другом, играли в командах.
В лагере проходили практику студенты Сургутского государственного педагогического университета. Для будущих педагогов это была не просто учебная практика, а возможность погрузиться в живую культуру. Они провели для ребят фольклорные праздники обских угров.
Вячеслав Кондин, руководитель программы сказал:
- Изначально это программа была рассчитана на детей коренных народов Югры – ханты, манси и лесные ненцы. Но сейчас к нам может записаться любой ребёнок. Всего записано 20 детей. Мы стараемся не брать больше двадцати, потому что были группы и до сорока человек. Самый маленький участник приходил в пятилетнем возрасте, а самый взрослый – тридцати восьми лет. Сейчас стараемся набирать детей от десяти лет, хотя бывают и семилетние».
Особое внимание на смене уделили безопасности. Волонтёры Ханты-Мансийской государственной медицинской академии наглядно показали на манекенах, как оказывать первую помощь. Ребята практиковали сердечно-лёгочную реанимацию, узнали, как остановить кровотечение, наложить жгут и помочь человеку, если он подавился.
Активист "Добровольно-спасательного пожарного формирования" провёл занятие по правилам поведения на воде. Он объяснил, как избежать опасности и как помочь тонущему человеку. Также рассказал, на каких водоёмах разрешено купаться, а где запрещено.
Дети поделились впечатлениями о смене:
Архип, 11 лет.
- Я перешёл в 6-й класс школы Ханты-Мансийска. В лагере «Таксар Махум» впервые, меня сюда записала мама. О таких лагерях я раньше даже не знал.
Мне здесь очень понравилось, потому что учат выживать в лесу. Этот лагерь запомнился своей красотой, я люблю наблюдать за природой. Ещё подружился со многими ребятами, которых раньше не знал. Очень хочу побывать здесь снова.
Я узнал много нового. Например, как добывать огонь: химическим способом и с помощью искры. Понравились экскурсии по верёвочному парку и по охотничьим ловушкам. А из бересты мне больше всего понравилось делать тарелку, где можно кипятить воду, вот сегодня как раз сделал. Ещё изготавливать дёготь для защиты от комаров.
Дима, 9 лет
- Я приехал в лагерь впервые, меня пригласил мой друг. Мне понравилось, что мы ходили в верёвочный парк и пили чай вместе. Я узнал, как раньше делали охотничьи ловушки. Ещё мне понравились разные игры с практикантами. К нам приходили медики, и я научился оказывать первую помощь. Например, если человек потерял сознание или подавился.
Первая летняя смена закончилась, ребята овладели определёнными навыками выживания в природных условиях. Следующая смена «Таксар Махум» будет проходить в августе.
Галина Дунаева