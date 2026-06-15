Медицинский теплоход «Святитель Лука» принял первых 600 пациентов
Медицинский теплоход «Святитель Лука», который отправился в свою первую навигацию, уже принял 599 пациентов. Из них 369 представителей коренных малочисленных народов Севера, уточняют в департаменте здравоохранения Югры.
Медицинский экипаж «Святителя Луки» работал в Большом Атлыме, Пашторах, Саранпауле, Ломбовоже, Кимкьяскуе. Большая часть этих поселений находится в арктических районах Югры.
Главный врач Центра профпатологии Николай Ташланов в эфире телеканала «Югра» ранее отметил, что новая поликлиника вызвала повышенный интерес у населения — пациентов в два раза больше.
«Местные жители ждут новую плавполиклинику, наши врачи отмечают повышенный поток пациентов – это здорово, потому больше югорчан смогут пройти необходимые обследования. Благо, что мы позаботились об этом и вместительность "Святителя Луки" в два раза больше, чем у его старшего брата "Николая Пирогова"», – рассказал Николай Ташланов.
В течение этого навигационного периода, который обычно охватывает промежуток с мая по октябрь, медицинские теплоходы «Святитель Лука» и «Николай Пирогов» будут работать в 94 населенных пунктах, где проживают 36 тысяч человек. Охват составит почти вдвое больше, чем в предыдущие годы.
Риц «Югра»