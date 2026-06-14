Губернатор Югры подвел итог рабочей поездки в Нижневартовский район
Два дня губернатор Югры Руслан Кухарук работал на территории Нижневартовского района. Руководитель автономного округа посетил пять населенных пунктов — деревню Вата и поселки Новоаганск, Варьеган, Аган и Излучинск.
«В деревне Вата провели мероприятия, которые связаны с 98-й годовщиной со дня образования Нижневартовского района. Пообщались с жителями, с ветеранами, как и всегда обсудили те планы, которые связаны с развитием населенного пункта, посмотрели объект, который в высокой степени готовности — дом культуры. Я думаю, в ближайшее время будут проведены пусконаладочные работы и объект полноценно войдет в систему объектов культуры не только Нижневартовского района, но и будет достойно представлен во всей линейке объектов культуры нашего региона», — сказал Руслан Кухарук.
На следующий день глава региона проинспектировал объекты строительства и капитального ремонта в поселках Новоаганск, Варьеган, Излучинск и Аган.
«Традиционно мы посещаем те объекты, которые находятся в стадии строительства, капитального ремонта, благоустройства. В этот раз мы посмотрели объекты, которые вошли как в региональную, так и в местную программу. Это все, что связано с капитальным ремонтом объектов образования, с созданием спортивного ядра. Работы ведутся. Сомнений о том, что подрядная организация не уложится срок, в результате осмотра, у нас нет», — сказал руководитель региона.
Глава региона напомним, что в округе стоит задача сделать спортивное ядро на территории школ доступным не только для учеников, но и для всех жителей поселков и городов. Чтобы местные жители близлежащих микрорайонов могли пользоваться качественной инфраструктурой.
«Объекты спорта также были в фокусе нашего внимания. Мы посмотрели ход выполнения работ. Традиционно возникает вопрос технического характера — необходимо откорректировать проектную документацию. Но в целом это не должно повлиять на общий объем выполнения работ и сроки, которые были изначально определены», — прокомментировал Руслан Кухарук.
Губернатор также проинспектировал объекты жилищно-коммунального комплекса и уличной дорожной сети, где идут ремонтные работы.
«Нижневартовский район поэтапно по каждому муниципалитету ежегодно выполняет работу, для того, чтобы не возникало аварийных ситуаций, чтобы сократить количество инцидентов на коммунальных сетях. Собственно говоря, все работы, которые запланированы в этом году, в активной стадии реализации, здесь, я полагаю, опасений тоже не будет, — сказал глава региона. Обновления уличной дорожной сети внутри муниципалитетов и региональных дорог в активной стадии реализации. Здесь мы обсудили с коллегами не только текущее исполнение работ, но и традиционно в рамках визита обсудили планы по развитию муниципалитета на будущее».
Глава региона отметил, что во время визита в муниципалитет познакомился с предпринимателем, товаросверхозпроизводителем, главой крестьянско-фермерского хозяйства «Мардер».
«Еще два года назад, когда я работал на территории Излучинска, предприниматель пригласил на производство. За этот период времени не просто продолжилась работа, но обновилось оборудование, приобрели новое, которое необходимо для производства более расширенной линейки продуктов, которые изготавливают на производстве», — отметил глава региона.
Руслан Кухарук заметил, что предприятие активно развивается на территории района, несмотря на сложный климат и трудности транспортно-логистической схемы.
«Здесь нам продемонстрировали самый лучший подход — качество продукции, свежесть, соответствие всем санитарным нормам. Я думаю, что в этом и состоит залог успешного функционирования и развития предприятия. Несомненно, самая лучшая оценка — со стороны потребителя. Мы видим, что товароборот держится на очень достойном уровне. Поставка продукции в учреждения социальной сферы и, несомненно, моя личная оценка подтверждают высокий уровень продукции. Видно, что семья, которая занимается хозяйством, не только ведет бизнес, но и создает рабочие места — сегодня трудоустроены около 30 человек — это очень сплоченный коллектив, который сегодня не только реализует производственные задачи, которые сегодня стоят перед фермерским хозяйством, они активно включены в общественную жизнь, помощь нашим бойцам на передовой. Несомненно, мы заинтересованы в том, чтобы даже в непростых климатических условиях такие предприятия работали на территории Югры. Поэтому все меры поддержки, которые сегодня действуют, как на уровне региона, на уровне муниципалитета, полноценно должны быть оказаны таким предприятием», — сказал Руслан Кухарук.