В брендбуке фестиваля «Российская студенческая весна» будут использованы национальные узоры коренных народов Югры

С 2022 года Социальный фонд РФ один раз в два года предоставляет компенсацию расходов на оплату стоимости проезда на личном автомобиле по территории России к месту отдыха и обратно неработающим пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости или страховую пенсию по инвалидно