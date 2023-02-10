В брендбуке фестиваля «Российская студенческая весна» будут использованы национальные узоры коренных народов Югры
В правительстве Югры состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению в Ханты-Мансийске Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» для студентов профессионального образования и обучения, которое провёл первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов.
Исполнительный директор фестиваля Виталий Андреев доложил о результатах работы комиссии по оценке соответствия объектов инфраструктуры техническим требованиям, предъявляемым к площадкам фестиваля, а также обозначил предложения по местам размещения и питания участников и гостей фестиваля.
Руководитель Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна» Валерия Позикова рассказала о концепции фирменного стиля фестиваля: «Брендбук фестиваля в Ханты-Мансийске сочетает образ молодёжного форума и показывает богатую историю и традиции Югры. В фирменном стиле будут использованы два цвета: зеленый и синий —цвета флага региона. Также предлагаем использовать в брендбуке стилизованные этнические узоры — мамонт, снежинка, оленьи рога и шишку».
Первый заместитель директора департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры Мария Орлова сообщила, что на следующей неделе автономный округ посетят руководители федеральной дирекции фестиваля и руководители делегаций регионов — участников фестиваля.
27 февраля состоится заседание федерального организационного комитета по подготовке и проведению фестиваля с участием губернатора Югры Натальи Комаровой.
Напомним, что «Российская студенческая весна» — единственная в России программа поддержки и развития студенческого творчества. Онареализуется на территории Российской Федерации с 1992 года и включает в себя более 80 региональных, 10 всероссийских и четыре международных мероприятия. Ежегодно в программе участвует около 1 500 000 студентов, представляющих более 1200 образовательных организаций со всех уголков страны.
Источник: Правительство Югры