Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2023»
9 февраля в студии РИЦ «Югра» состоялась пресс-конференция, посвящённая лыжной гонке «Лыжня России – 2023». На вопросы журналистов отвечали: заместитель директора автономного учреждения «ЮграМегаСпорт» Олег Дресс и президент региональной общественной организации «Федерация лыжных гонок Югры» Евгений Дементьев.
Мероприятие состоится 11 февраля 2023 года в г. Ханты-Мансийске в биатлонном центре имени А.В. Филипенко.
Олег Дресс отметил, «Лыжня России» проводится с 2009 года: «Приятно, что с каждым годом всё больше лыжников самых разных возрастов принимают участие в стартах. В этом году заявки поступили из 20 муниципальных организаций, а это 1 007 участников. Массовый забег в городе Ханты-Мансийске в Центре лыжного спорта им. А.В. Филипенко начнется в 10:00. Сначала состоятся спортивные забеги на дистанции 5 и 10 км. Также запланированы четыре забега юношей и девушек по 5 километров, женщин и мужчин по 10 километров. В 13:00 будет дан общий старт, который пройдёт традиционно на 1,5 км».
Также Олег Дресс рассказал о состоянии трассы: «Трасса всегда готова, с ноября по апрель её чистят, поэтому она находится в идеальном состоянии. В марте месяце будут проходить два Чемпионата России по лыжным гонкам.
В этом году поддержать массовый забег активно отозвались спонсоры, которыми выделены призы. Основной спонсор – магазин «Эльдорадо». По итогам будет разыгран холодильник и спецприз от «ЮграМегаСпорта» – 100 подъёмов по канатной дороге и порядка 30 ценных призов. Кроме этого, откликнулись и общественные организаций, в их числе этнографический музей под открытым небом «Торум Маа», который будет проводить национальные состязания.
Евгений Дементьев в свою очередь отметил: «Большая часть нашей страны занесена снегом, поэтому неудивительно, что мы – лыжная нация. У нас есть возможность готовить трассы и развивать этот национальный вид спорта. Есть дистанции, где реально можно посоревноваться и получить хорошие призы».
Организаторы приглашают всех принять участие в «Лыжне России – 2023», ведь это знаковое событие для Югры. Обещают интересную культурную программу. Регистрируйтесь на сайте «ЮграМегаСпорт»!
Фёдор Молданов