Отделение СФР по ХМАО – Югре предоставляет компенсацию расходов на проезд к месту отдыха и обратно
С 2022 года Социальный фонд РФ один раз в два года предоставляет компенсацию расходов на оплату стоимости проезда на личном автомобиле по территории России к месту отдыха и обратно неработающим пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости или страховую пенсию по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Право на такую меру поддержки имеют неработающие пенсионеры, которые постоянно или временно проживают и получают пенсию на Севере. Согласно постановлению Правительства РФ №1473 от 22 августа 2022 года, компенсацию расходов на проезд к месту отдыха и обратно можно получить, если поездка совершена на личном автотранспорте туда и обратно. В этом случае возмещаются расходы на бензин, газ или другое топливо. Если же пенсионер отправился в одну сторону, к примеру, на самолёте, а обратно едет на автомобиле либо на поезде – компенсация расходов производиться не будет.
Условия предоставления компенсации к месту отдыха и обратно для неработающих пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях:
- к заявлению на предоставление услуги следует приложить кассовые чеки на топливо с АЗС по маршруту следования;
- документ о праве собственности на транспортное средство (владельцем может быть только сам заявитель либо его супруг/супруга);
- справку о средней стоимости проезда железнодорожным транспортом в плацкартном вагоне пассажирского поезда от станции, ближайшей к месту жительства, до станции, ближайшей к месту отдыха и обратно на даты отъезда пенсионера к месту отдыха и возвращения к месту жительства;
- при расчете применяются нормы расхода топлива, утвержденные Минтрансом РФ;
- размер компенсации не может превышать среднюю стоимость проезда к месту отдыха и обратно железнодорожным транспортом в плацкартном вагоне пассажирского поезда, актуальной на соответствующие даты.
При поездке за границу на личном автомобиле размер компенсации определяется по кратчайшему маршруту до населенного пункта, ближайшего к месту пересечения государственной границы РФ.
Для получения компенсации пенсионер может подать заявление через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) или официальный сайт СФР , а также обратиться лично в территориальный орган СФР по месту жительства (клиентские службы), через МФЦ, по почте.
В интернете есть сайты, на которых можно рассчитать кратчайшие маршруты, расстояния, а на некоторых - даже расход горючего . Сохраняйте чеки и дорожные документы до дня подачи заявления.
Социальный фонд России по ХМАО - Югре