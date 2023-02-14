Почти 3 тысячи пенсий по инвалидности назначено беззаявительно в 2022 году в ХМАО - Югре
За прошлый год сотрудники Отделения Пенсионного (ныне - Социального) фонда по ХМАО – Югре назначили 2941 страховых и социальных пенсий по инвалидности гражданам, которые ранее не являлись пенсионерами. Все выплаты оформлялись без подачи заявления на основе сведений, поступающих из Федерального реестра инвалидов.
По всей России Пенсионный (Социальный) фонд России в 2022 году назначил 297 тыс. страховых и социальных пенсий по инвалидности беззаявительно.
Решение о назначении пенсии в беззаявительном формате Социальный фонд принимает по данным бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ). Информация об установленной инвалидности направляется органами МСЭ в реестр инвалидов, после чего Соцфонд в течение 5 рабочих дней оформляет пенсию. Гражданину при этом направляется уведомление о назначенной выплате в личный кабинет на портале госуслуг либо по почте.
Доставка пенсии происходит тем же способом, что и ранее назначенные Социальным фондом выплаты. Если по линии фонда никаких выплат не было, гражданину необходимо выбрать способ получения пенсии через личный кабинет на портале госуслуг либо в клиентской службе Социального фонда, а также МФЦ. Сделать это можно лично либо через законного представителя.
Помимо назначения пенсии, Социальный фонд в проактивном формате осуществляет перерасчет выплат гражданам с инвалидностью и устанавливает им социальные пособия. Например, ежемесячную денежную выплату и набор социальных услуг. Последний включает в себя лекарства и медицинские изделия, путевку в санаторий, а также бесплатный проезд на пригородных электричках.
Напомним, что пенсия по инвалидности назначается тем, кто до установления инвалидности не был пенсионером. Если инвалидность оформляется гражданину, получающему пенсию, в дополнение к ранее назначенной пенсии автоматически устанавливается ежемесячная денежная выплата. Для участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и граждан, ставших инвалидами вследствие военной травмы, федеральным законодательством закреплено право на получение одновременно двух пенсий – государственной пенсии по инвалидности и страховой пенсии по старости.
ГУ-Отделения Социального фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре