«Соцветие культур — богатство России»: гастрономия народов Югры на одной площади
21 июня 2026 года Центральная площадь Сургута превратится в праздничный городок, где можно за один день попробовать кухни разных народов — от татарских треугольников до армянского шашлыка, от башкирского мёда до узбекского плова. В рамках XXVI фестиваля национальных культур «Соцветие» здесь развернётся масштабная выездная ярмарка местных производителей.
«Соцветие» — это праздник, объединяющий традиции народов, живущих на югорской земле. В этом году на Центральной площади гостей встретят не только концерты и мастер-классы, но и десятки торговых палаток, где можно попробовать настоящую национальную кухню, купить фермерские продукты, мёд, дикоросы и даже одежду с местным орнаментом.
Что попробовать?
Русская кухня
Сургутские пекарни привезут свежие пирожки, булочки, торты, печенье и другую выпечку. Здесь же — кондитерские изделия и ароматный чай.
Татарская и башкирская кухня
Гостей ждут традиционные треугольники, балеш, элеш, кыстыбый, хворост и чак-чак. Пасечники представят настоящий башкирский мёд, медовые сувениры, казылык, баурсак и кумыс.
Узбекская кухня
Можно попробовать плов, узбекские лепёшки, ароматную выпечку и восточные напитки.
Армянская кухня
Удивит гостей сочным шашлыком, свежим лавашом, ароматным чаем и кофе.
Напитки и десерты
В ассортименте — кислородные и молочные коктейли, кофе, горячий шоколад, лимонады, мороженое и магниевая вода.
Дары Югры
Будут представлены варенье, сиропы, конфеты и мармелад из брусники, клюквы, кедрового ореха и других сибирских ингредиентов. Также — травяные чаи, орешки в меду и смеси для настоек.
Одежда и ремёсла
Местные дизайнеры покажут одежду с сургутской айдентикой. Объединение ремесленников привезёт обереги, куклы-домовые, деревянные изделия и текстильные салфетки ручной работы.
Пока взрослые выбирают угощения и сувениры, на площади будут работать концертные площадки, национальные подворья, мастер-классы и детские развлечения. Фестиваль «Соцветие» уже 26-й год доказывает, что дружба народов и культурное богатство России живут в каждом городе — и Сургут не исключение.
Когда: 21 июня 2026 года, начало в 11:00
Где: Центральная площадь города (пересечение ул. Университетской и пр. Ленина)
Вход: свободный, 0+
Приходите всей семьёй!