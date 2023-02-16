В столице Югры прошел учебно-методический сбор нештатных санитарных инструкторов Росгвардии

10 февраля на площадке клиентской службы Березовского района ОСФР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре состоялось открытие Центра общения старшего поколения по адресу ул. Ленина, д. 8. Это уже второй Центр в округе – первый открылся на прошлой неделе в Белоярском.

