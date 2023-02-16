В столице Югры прошел учебно-методический сбор нештатных санитарных инструкторов Росгвардии
В Ханты-Мансийске на базе Управления Росгвардии по ХМАО – Югре в период с 13 по 15 февраля состоялся учебно-методический сбор с нештатными санитарными инструкторами подразделений ОМОН, СОБР и вневедомственной охраны.
В рамках трехдневных сборов под руководством начальника группы медицинского обеспечения старшего лейтенанта полиции Ратибора Павлова участники изучили и разобрали ряд руководящих документов, вопросы оказания первой помощи при переохлаждении, обморожении, способы и правила применения индивидуальных средств медицинской защиты.
«С первых дней проведения специальной военной операции военнослужащие и сотрудники ведомства в боевых порядках сводных группировок Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации выполняют служебно-боевые задачи по защите мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Сегодня, как никогда, важно, чтобы инструктора понимали основные задачи медицинской службы, предназначение и принципы правильного оказания доврачебной помощи», – прокомментировал проведение сборов начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
Основной упор сбора был сделан на практические занятия. Одно из них прошло в учебном зале неотложной медицинской помощи Центра медицины катастроф, где заведующий организационно-методическим отделом Николай Никулин отработал с нештатными инструкторами алгоритм оказания доврачебной медицинской помощи при травматических поражениях.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО - Югре