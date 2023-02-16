Югорские IT-компании могут стать участниками акселератора СПРИНТ
Минцифры России и Фонд развития интернет-инициатив приглашают IT-компании принять участие в конкурсном отборе на участие в акселераторе Спринт. Это – бесплатная программа акселерации проектов по разработке российских решений в сфере информационных технологий в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика».
Программа нацелена на формирование управленческих компетенций, необходимых для масштабирования бизнеса и построения системы продаж ИТ-продуктов.
К участию приглашаются российские технологические компании по разработке решений в сфере новых коммуникационных интернет-технологий: продуктов для управления контентом, обработки данных, онлайн-обучения, совместной работы и других задач. Для региональных компаний возможно участие в онлайн формате.
Мера поддержки рассчитана до конца 2024 года и позволит пройти акселерацию проектов более 400 компаниям.
В период акселерации большинство проектов-участников отмечают заметные изменения в бизнесе – привлекают первых пользователей своего продукта, запускают продажи или повышают бизнес-показатели.
Заявку на участие в отборе можно подать дистанционно до 16 февраля включительно на сайте акселератора Спринт sprint.iidf.ru. Старт программы запланирован на май 2023 года.
В этом году запланированы ещё два конкурсных отбора.
Подготовить заявку на конкурс поможет серия вебинаров.
Депинформтехнологий Югры