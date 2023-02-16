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Югорские IT-компании могут стать участниками акселератора СПРИНТ

16.02.2023

Минцифры России и Фонд развития интернет-инициатив приглашают IT-компании принять участие в конкурсном отборе на участие в акселераторе Спринт. Это – бесплатная программа акселерации проектов по разработке российских решений в сфере информационных технологий в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика».

Программа нацелена на формирование управленческих компетенций, необходимых для масштабирования бизнеса и построения системы продаж ИТ-продуктов.

К участию приглашаются российские технологические компании по разработке решений в сфере новых коммуникационных интернет-технологий: продуктов для управления контентом, обработки данных, онлайн-обучения, совместной работы и других задач. Для региональных компаний возможно участие в онлайн формате.

Мера поддержки рассчитана до конца 2024 года и позволит пройти акселерацию проектов более 400 компаниям.

В период акселерации большинство проектов-участников отмечают заметные изменения в бизнесе – привлекают первых пользователей своего продукта, запускают продажи или повышают бизнес-показатели.

Заявку на участие в отборе можно подать дистанционно до 16 февраля включительно на сайте акселератора Спринт sprint.iidf.ru. Старт программы запланирован на май 2023 года.

В этом году запланированы ещё два конкурсных отбора.

Подготовить заявку на конкурс поможет серия вебинаров.

Депинформтехнологий Югры

16.02.2023

16.02.2023