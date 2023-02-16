Весомая поддержка традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов Севера
В Югре введена новая мера государственной поддержки для общин коренных малочисленных народов Севера – теперь общинам возмещаются затраты по оплате коммунальных услуг, понесенных в ходе заготовки и переработки продукции традиционной хозяйственной деятельности.
Сколько: 75% от фактических расходов по оплате услуг холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения и отопления помещений.
Кому: общины коренных малочисленных народов Севера (юридические лица):
включены в Реестр организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов Севера в Югре
либо соответствуют определённым критериям.
Более подробную информацию о предоставлении компенсации можно получить в администрации муниципального района по месту регистрации общин коренных малочисленных народов Севера.
Источник: Депполитики Югры