Погружение в профессию
В БУ «Няганская городская поликлиника» прошла ознакомительная экскурсия для старшеклассников, желающих в дальнейшем связать свою жизнь со здравоохранением. 20 старшеклассников посетили отделение профилактических медицинских осмотров, где побывали на врачебных приемах офтальмолога и отоларинголога, увидели «изнутри» работу предурного кабинета и флюорографии, кабинета ЭКГ, а также познакомились с алгоритмами организации и проведения диспансеризации.
Каждый желающий мог принять участие в мастер-классах по заполнению системы для внутривенного вливания (капельниц) и измерению глазного давления (тонометрия). В завершении встречи для ребят была организована тематическая лекция по профилактике и предупреждению инсультов и инфарктов, вручены информационные буклеты.
«К участию к подобным мастер-классам по знакомству с профессией ребята подходят со всей ответственностью. И это правильно, профессия врача, медицинской сестры или фельдшера требует ответственности, внимания, постоянной работы над собой и категорически не терпит невнимания и халатного отношения. Надеемся, что кто-нибудь из сегодняшних гостей в будущем вернется к нам в учреждение, но уже в качестве коллеги», - говорит Лариса Кривуляк, врач-терапевт кабинета медицинской профилактики БУ «Няганская городская поликлиника».
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