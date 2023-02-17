В Думе Югры поздравили победителей творческого конкурса «Думать по-югорски» за 2022 год
В Думе Югры подвели итоги творческого конкурса «Думать по-югорски» за 2022 год. За победу в журналистском состязании боролись 32 автора и авторских коллектива. Всего члены жюри отсмотрели и прочитали 162 материала. В основу оценок были положены такие критерии, как аргументированность и глубина раскрытия темы, оригинальность и выразительность авторского стиля, общественная значимость и периодичность опубликования материалов.
Церемонию награждения открыл Председатель Думы Югры Борис Хохряков. Обращаясь к журналистам, он отметил: «Конкурсу «Думать по-югорски» исполняется 10 лет. Но Дума автономного округа проводила подобные мероприятия для журналистов и раньше. И если проанализировать, то за все время лауреатам стали около 100 авторов и авторских коллективов».
По словам Бориса Хохрякова, при Думе автономного округа аккредитовано более 40 журналистов из почти 20 средств массовой информации. «Вы не просто отрабатываете задание редакции, а всегда очень творчески подходите к своему труду. Каким требованиям должен отвечать парламентский журналист? Он должен быть профессионалом, чтобы достаточно сложный язык законов сделать понятным для любой аудитории. Во-вторых, должен быть в определенной степени дипломатом, чтобы освещать работу разных фракций. Кроме того, чтобы хорошо писать, нужно разбираться и в экономике, и в финансах», – подчеркнул Председатель Думы Югры.
По мнению Бориса Хохрякова, в журналистских репортажах и статьях, как и в законах, сохраняется история югорского парламента. «В 2024 году Думе автономного округа исполнится 30 лет и это та тема, которой можно начинать заниматься уже сейчас: вспоминать старожилов и первые законы – о флаге, о гербе, о депутате, принятие Устава региона. Там было много интересного», – сделал напутствие Борис Хохряков.
В завершении речи он пожелал журналистам творческих успехов, продолжения сотрудничества с Думой и депутатами.
Победу в творческом конкурсе «Думать по-югорски» за 2022 год поделили два участника: редактор отдела экономики парламентской газеты «Тюменские известия» Андрей Фатеев и авторский коллектив ООО «Телерадиокомпания «Самотлор» в составе Игоря Новикова, Ильи Коваленко и Александра Составова.
На вторую ступень творческого пьедестала почета поднялись шеф-редактор АУ «Окружная телерадиокомпания «Югра» Анна Ошуркевич и авторский коллектив филиала ФГУП ВГТРК «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Югория» в составе Юлии Кузнецовой и Андрея Аширова.
Третье место заняла Гульнара Бессонова, редактор отдела Нижневартовской городской общественно-политической газеты «Варта».
Поощрительной премией отмечены работы редактора газеты «Луима сэрипос» Тамары Меровой и шеф-редактора еженедельника «Аргументы и Факты – Югра» Оксаны Шуман.
От имени членов жюри победителей конкурса, получивших премии за вклад в развитие югорской парламентской журналистики, поздравил председатель Комитета по развитию гражданского общества и вопросам развития национальных и общественных объединений, председатель конкурсной комиссии Александр Сальников: «Переводить с языка законодательного на язык газетный весьма и весьма непросто. Доступно рассказать о деятельности депутатского корпуса, как принимаются законы – это гораздо сложнее, чем, к примеру, описать народный праздник – там и краски другие, и фабула. Но у вас получается».
Победители конкурса поделились своими впечатлениями и секретами профессионального мастерства.
«Учредители нашей газеты – парламенты Югры, Ямала и Тюменской области, и мы бываем на заседаниях во всех трех субъектах. Заседания Думы Югры – одни из наиболее интересных. Здесь всегда оживленно проходят дискуссии, обсуждение вопросов, и поэтому мне нравится обо всем этом писать и рассказывать», – отметил редактор отдела экономики парламентской газеты «Тюменские известия» Андрей Фатеев.
«Я первый раз в жизни что-то подобное выигрываю. На «Самотлоре» я разрабатываю концепции телевизионных программ, снимаю социальные ролики. В какой-то момент мы стали делать телевизионный проект, в котором записывали интервью с депутатами и показывали их с абсолютно другой – житейской, человеческой стороны. И как-то это получилось», – рассказал креативный менеджер телерадиокомпании «Самотлор» Игорь Новиков.
«Работать в парламентской журналистике интересно. Во-первых, в Думе разные фракции, разные мнения. А во-вторых, когда начинаешь разбираться, узнавать нюансы, понимаешь, что это очень интересное направление», – поделилась шеф-редактор еженедельника «Аргументы и Факты – Югра» Оксана Шуман.
Добавим, что на мероприятии за многолетнее плодотворное сотрудничество, содержательные материалы на парламентские темы награжден журналистский коллектив ООО «Телерадиокомпания «Самотлор».
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа