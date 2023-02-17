Александр Новьюхов: «Регистрация на второй сезон конкурсной программы «Коренные малочисленные народы России. Школа общественной дипломатии» открыта»
Проект реализуется Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации совместно с Московским государственным институтом международных отношений с 2021 года.
Сенатор, представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Александр Новьюхов отметил, что проект направлен на развитие важнейших социальных навыков и лидерских качеств представителей коренных малочисленных народов, укрепление горизонтальных связей, получение опыта проектной деятельности, актуальной информации в сфере международных отношений.
«Как и прежде конкурсная программа будет состоять из трех этапов: дистанционного образовательного курса, очной стажировки в одном из регионов России, финала в МГИМО МИД России в Москве. Победители получат гранты на обучение по программам MBA и в магистратуре ведущих вузов страны», – уточнил парламентарий.
Участниками проекта могут стать граждане Российской Федерации в возрасте до 45 лет, имеющие законченное среднее образование и относящие себя по этнической принадлежности к коренным малочисленным народам России.
Годом ранее в Школу общественной дипломатии поступило более 200 человек. Финалистами стали 15 представителей малочисленных народов из 12 регионов России.
«Запуск проекта стал своего рода прорывом. Подобных конкурсных образовательных программ в сфере интересов коренных малочисленных народов до недавнего времени не существовало. Уверен, что проект будет хорошей основой для дальнейшего развития института общественной дипломатии и продвижения принципа «мягкой силы», – поделился мнением сенатор Александр Новьюхов.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным помощника сенатора
Совета Федерации ФС РФ