В столице Югры прошёл городской форум «Мама и малыш»
Форум «Мама и малыш» проходил в Ханты-Мансийске 15-16 февраля. Организатором такого значимого мероприятия выступили администрация города Ханты-Мансийска и Департамент образования администрации города Ханты-Мансийска. В первый день работы форума участники посетили образовательные площадки, слушали лекции, у них была возможность задать вопросы и получить комментарии экспертов. Попробовали они себя и в мастер-классах, дети же с интересом провели время с педагогами на игровой площадке.
Основной идеей форума было – «Воспитание маленького человека невозможно без сохранения семейных ценностей, которое связано с заботой о молодых мамах, уважения к столь сложной и почётной миссии – материнства».
На пленарном заседании форума выступил глава города Максим Павлович Ряшин: «Добрый день, уважаемые мамы! Приветствую вас и всех, кто принимает участие в первом городском форуме «Мама и малыш».
Последние годы, годы испытаний и новых вызовов, сплотили городское сообщество, создали атмосферу добра и взаимопомощи, сопереживания и причастности.
В Ханты-Мансийске ежегодно на свет появляется около полутора тысяч малышей, три тысячи взрослых людей пополняют категорию – молодые родители. Поэтому возникла идея организации встречи в данном формате, чтобы на площадках форума познакомиться с детской инфраструктурой, обмениваться мнениями и предложениями, совместно выработать планы по созданию оптимальных условий для детей и их родителей. В нашем городе проживает почти 8 тысяч детей дошкольного возраста и 16 тысяч школьников.
Благодаря поддержке губернатора Югры Наталье Владимировне Комаровой, правительством автономного округа несколько лет назад была полностью решена проблема дефицита мест в детских садах, сегодня одновременно ведётся строительство трёх школ общей мощностью около 4 тысяч ученических мест.
Действующие образовательные организации города реализуют инновационные федеральные и региональные проекты, направленные на всестороннее гармоничное развитие и воспитание подрастающего поколения».
В первый день работы форума на площадке КТЦ «Югра-Классик» около 1000 родителей и детей посетили мероприятие. На следующий день форума, 16 февраля, для участников был проведён день открытых дверей в школах и детских садах, на которых родители Ханты-Мансийска познакомились с педагогами и их образовательными программами, также состоялась дегустация блюд детского питания для родителей воспитанников.
Оксана Албина