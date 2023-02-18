В Югре идёт модернизация IT-стойбищ
Сотрудники Депинформтехнологий Югры совместно с представителями администрации Сургутского района провели обследование первых 5 стойбищ района, на территориях которых проживает 30 человек.
После осмотра территорий эксперты определили предположительные места установки оборудования, а также технологию доступа к интернету – наиболее оптимальным в этих условиях будет применение усилителей сигнала сотовой связи.
«До конца марта планируется обследовать ещё 3 стойбища Нижневартовского района. Всего в этом году подано 22 заявки от представителей коренных малочисленных народов Севера на подключение точки доступа к интернету в рамках проекта «IТ-стойбище». Решение о включении обследованных объектов в региональный проект будет приниматься в конце апреля на заседании межведомственной рабочей группы с участием ряда департаментов и Общественной организации «Спасение Югры», - рассказали в окружном Депинформтехнологий.
Кстати, уникальный для России проект стартовал в 2018 году. За это время в Югре появилось 69 IT-стойбищ – это 163 территории традиционного природопользования и труднодоступных населенных пункта, на которых проживает 3250 человек.
Источник: РИЦ "Югра"