Руслан Проводников: Я всегда рад, когда удается помочь людям, своим землякам
Жительница окружной столицы Светлана Астапович выражает слова благодарности депутату регионального парламента Руслану Проводникову за оказанную помощь.
Светлана Михайловна – представительница обских манси, носительница древней югорской культуры. Она прекрасная мастерица, умеющая шить традиционную одежду, плести нагрудные украшения. Её часто приглашают на различные семинары и мастер-классы, где она обучает всех желающих древним ремёслам обских угров.
– Я много лет проработала в этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа». Параллельно занималась и предпринимательской деятельностью, – рассказывает Светлана Астапович. – В 2019 году решила уйти с основной работы и полностью заняться предпринимательской деятельностью. Арендовала помещение у организации и открыла сувенирную лавку «ЭтноЮгра», где реализовала национальные украшения, предметы быта и одежды народов ханты, манси и лесных ненцев. Я сама плела украшения из бисера, шила традиционную одежду на продажу. Кроме этого, приглашала к сотрудничеству мастеров со всего округа, занятых декоративно-прикладным творчеством и желающих продавать свою продукцию. Планы у меня были большие, но потом началась пандемия, прибыли не было, а поскольку я арендовала помещение, долг по арендной плате рос как снежный ком. Арендодатель решил в судебном порядке взыскать с меня задолженность. Помимо задолженности по аренде, решили взыскать ещё и пени. Здесь важно отметить, что арендодатель подал в суд в упрощённом порядке. В этом случае ответчика могут не приглашать на заседание. Суд принял решение, ситуация на их взгляд была простая: должен – плати.
После этого я решила обратиться к депутату окружной Думы Руслану Проводникову за помощью. Он очень внимательно отнесся к моей проблеме. Специально прилетел в Ханты-Мансийск и лично встретился с руководством организации, перед которой я была должником по договору аренды. Встреча была для меня очень результативной, ведь в итоге, арендодатель отказался взыскивать с меня пени, а также сделал рассрочку на сумму основного долга. Когда пишут официальные письма – это одно, а когда встретились лично и поговорили – результат совсем другой. Поэтому хочу поблагодарить депутата Руслана Проводникова за оказанную помощь, за то, что внимательно меня выслушал, вник в суть моей проблемы и помог её разрешить.
В свою очередь депутат окружной Думы Руслан Проводников заявлял, что всегда рад, когда удается помочь людям, своим землякам.
Людмила Теткина