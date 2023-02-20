Руслан Проводников: Я всегда рад, когда удается помочь людям, своим землякам

Мастера и мастерицы народных и авторских традиционных костюмов! С 21 по 23 апреля приглашаем принять участие в выставке-дефиле «Нарядная Россия», которая будет проходить в рамках Всероссийского форума национального единства в г. Ханты-Мансийске.

