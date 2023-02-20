Медицинская академия продолжает цикл профориентационных мероприятий «Ярмарка учебных вакансий»
С 13 по 15 февраля 2023 года представители Ханты-Мансийской Государственной медицинской академии Овечкина Тамара Давидовна и Рязанова Елена Леонидовна провели ряд встреч со старшеклассниками и их родителями Белоярского и Березовского районов. Ярмарки учебных вакансий были организованы при взаимодействии отдела дополнительного профессионального образования, профориентации и содействия трудоустройству с муниципальными органами управления в сфере образования и медицинскими организациями муниципалитетов.
В очном формате были проведены три Ярмарки для старшеклассников г. Белоярский на базе СОШ №4, СОШ №3, для родителей (законных представителей) – на базе СОШ №2. Для учащихся 9-11-х классов п. Сосновка, п. Сорум п. Верхнеказымский, п. Лыхма, с. Казым и с. Полноват Ярмарка проведена в режиме онлайн на базе Белоярского методического центра.
Также для Комитета образования администрации Березовского района состоялась в режиме онлайн Ярмарка учебных вакансий для ребят, проживающих в пгт. Игрим, п. Светлый, с. Саранпауль. 15 февраля состоялась встреча со старшеклассниками и их родителями, педагогами Березовской СОШ.
Такие встречи дают возможность школьникам, педагогам, родителям отдаленных муниципалитетов нашего округа познакомиться с академией, со специальностями, которые можно получить, с материально-технической базой, с перспективами профессионального развития и финансовыми гарантиями студентов и специалистов в области здравоохранения. Главные врачи, заместители главных врачей знакомят с медицинской организацией, с особенностями работы врача, медицинской сестры, фельдшера, с социальными гарантиями медицинских работников, молодых специалистов.
Ребята и родители задавали большое количество вопросов представителям академии. Многих интересовали вопросы предоставления общежития, стипендии, особенности обучения по целевым договорам, условия поступления, возможность перевода с платного обучения на бюджетную основу.
Всего приняли участие в Ярмарках учебных вакансий академии более 500 старшеклассников самых северных районов Югры.
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