ОСФР по ХМАО – Югре осуществляет обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний
Все работники, оформленные по трудовому договору, подлежат обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Работодатель каждый месяц отчисляет за работников в СФР взносы.
Часть этих средств предназначается для помощи пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
В обязанности работодателя входит обеспечение безопасных условий труда, отвечающих государственным требованиям.
Если работник в результате производственной травмы повредил здоровье, СФР предоставляет соответствующие страховые выплаты, а также оплачивает медицинскую, трудовую, профессиональную и социальную реабилитацию пострадавшего, определенную ему органами медико-социальной экспертизы (МСЭ).
Порядок действий при несчастном случае на работе:
Расследование несчастного случая при легких травмах работника проводится комиссией в течение трех дней.
В комиссию входят работники предприятия, ее возглавляет работодатель (его представитель).
Расследование несчастного случая при тяжелых травмах или смерти работника комиссия проводит в течение 15 дней.
В этом случае в комиссию включаются представители Государственной инспекции труда, СФР, Комитета по труду и занятости населения, профсоюза.
При необходимости сроки расследования могут быть продлены еще на 15 дней.
Если работник не сразу сообщил работодателю о несчастном случае, произошедшем с ним, или его последствия наступили спустя какое-то время, то данный случай расследуется по заявлению пострадавшего в течение одного месяца со дня поступления указанного заявления. При необходимости данный срок может быть продлён до окончания расследования.
Когда расследование закончилось, комиссия составляет акт о несчастном случае на производстве и один экземпляр акта выдаётся пострадавшему.
Выплаты при несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях.
В случае получения производственной травмы (заболевания, связанного с работой), пострадавшему выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием в размере 100 процентов его среднего заработка. При этом максимальный размер указанного пособия не может превышать четырехкратный максимальный размер ежемесячной страховой выплаты, который подлежит увеличению каждый год в соответствии действующим законодательством.
При установлении работнику стойкой утраты профессиональной трудоспособности отделениями СФР пострадавшему выплачиваются единовременная и ежемесячная страховая выплата, а в случае его смерти данные выплаты осуществляются лицам, имеющим на них право в соответствии с действующим законодательством.
Размер единовременной страховой выплаты определяется в соответствии со степенью утраты застрахованным профессиональной трудоспособности исходя из её максимальной суммы.
В случае смерти застрахованного размер единовременной страховой выплаты составляет 1 миллион рублей.
Размер ежемесячной страховой выплаты определяется как доля среднего месячного заработка застрахованного с учётом установленной учреждением МСЭ степени утраты профессиональной трудоспособности.
Заявление и документы, необходимые для назначения страховых выплат.
Назначение страховых выплат осуществляется на основании заявления и необходимых документов, в том числе справки о заработке. При невозможности предоставления справки о заработке, Отделение СФР посредством взаимодействия между соответствующими организациями запрашивает необходимые сведения самостоятельно.
Для назначения страховых выплат требуются и иные документы, основными из которых являются:
- акт о несчастном случае на производстве (акт о профессиональном заболевании), а в случае его отсутствия судебное решение об установлении юридического факта несчастного случая на производстве (профессионального заболевания), либо заключение государственного инспектора труда (заключение центра профессиональной патологии о наличии профессионального заболевания);
- гражданско-правовой договор, предметом которого являются выполнение работ и (или) оказание услуг, договор авторского заказа, предусматривающий уплату страховых взносов в пользу застрахованного, и (или) копия трудовой книжки либо иного документа, подтверждающего нахождение застрахованного в трудовых отношениях со страхователем;
- заключение учреждения медико-социальной экспертизы о степени утраты профессиональной трудоспособности застрахованным.
После рассмотрения заявления и необходимых документов Отделение СФР принимает решение о назначении либо отказе в назначении страховых выплат и уведомляет об этом заявителя.
ГУ-Отделения Социального фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре