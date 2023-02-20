Накануне Дня защитника Отечества Наталья Комарова встретилась с военнослужащими из Югры, находящимися в зоне СВО
В течение двух дней, 17 и 18 февраля, губернатор Югры Наталья Комарова работала на территории Донецкой и Луганской народных республик. В программе рабочей поездки — встречи с мобилизованными из автономного округа, которые в настоящий момент несут службу в составе подразделений Южного военного округа на территории проведения специальной военной операции, волонтёрами и инструкторами Гуманитарного добровольческого корпуса, а также визит в Макеевку ДНР с целью обсуждения планов по восстановлению инфраструктуры города. Напомним, что в 2022 году с администрацией этого города было подписано соглашение о взаимном сотрудничестве.
Вместе с губернатором на протяжении всего маршрута рабочей поездки работали руководитель Гуманитарного добровольческого корпуса Эдуард Логинов, председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест. ХМАО-Югра» Светлана Басова, а также заместитель главы региона Александр Тиртока.
В ходе рабочей поездки глава региона провела несколько встреч с мобилизованными из Югры в ЛНР и ДНР. Губернатор передала военнослужащим югорчанам снаряжение, закупленное правительством автономного округа по заявкам воинских подразделений.
«Вы в сердце каждого югорчанина. Хочу поблагодарить вас за то, что, принимая это участие от каждого жителя Югры, вы выполняете свой долг и делаете то, что мы ждём от вас — мы ждём победу, мы ждём вас здоровыми и живыми», — обратилась к военнослужащим Наталья Комарова.
Глава региона встретилась с инструкторами Гуманитарного добровольческого корпуса Югры, которые с января 2023 года проводят образовательные мероприятия и мастер-классы по тактической медицине на территории прохождения службы югорскими мобилизованными в зоне СВО. В рамках курса военнослужащие получают знания и навыки по первой помощи в бою, безопасности, психологии, самопомощи. Уже обучено более тысячи военнослужащих. Обучение проходит в условиях, максимально приближенным к боевым.
«Хочется, чтобы все наши ребята вернулись домой, поэтому я здесь», — сказала инструктор Гуманитарного корпуса Югры, медицинская сестра Няганской окружной больницы Инна Акатьева.
«Чем дольше идут военные действия, тем больше я понимаю, что не могу оставаться в стороне. Мне нужно делать то, что я могу, то, что умею. Я вношу свой вклад в мирное будущее нашей страны», — говорит инструктор Ольга Капустян, переехавшая в 2014 году из Горловки Донецкой народной республики в Югру.
Инструкторам первой помощи Гуманитарного добровольческого корпуса Ольге Капустян, студентке Нижневартовского медицинского колледжа, Тамаре Мишнёвой, психологу Няганского центра социального обслуживания населения, и Инне Акатьевой, медицинской сестре Няганской окружной больницы, за содействие в решении задач вооруженных сил РФ в ходе проведения СВО были вручены медали участника специальной военной операции.
Отличившимся военнослужащим из Югры глава региона вручила благодарственные письма. «Благодарю Вас за гражданскую позицию, отвагу и мужество, верность долгу и присяге, за готовность ценой своей жизни защищать Отечество и мирных граждан», — говорится в тексте благодарственного письма.
Также Наталья Комарова встретилась с командующими Центрального военного округа и Южного военного округа Минобороны РФ, в подразделениях которых несёт службу большое количество мобилизованных югорчан. В ходе встречи обсуждались вопросы достаточности обеспечения и довольствия, а также дальнейшее сотрудничество, в том числе — взаимодействие с волонтёрами Гуманитарного добровольческого корпуса.
Необходимо отметить, что с начала специальной военной операции из Югры было доставлено 890 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса, а также военнослужащим. В ходе проведения частичной мобилизации, по решению правительства региона, мобилизованные из Югры обеспечиваются всем необходимым, причём поставки снаряжения продолжаются и в настоящий момент, уже по заявкам воинских подразделений. Военнослужащим и их семьям определены меры поддержки, полный перечень которых представлен на сайте департамента социального развития региона.
В феврале в зону проведения специальной военной операции будет направлено несколько тысяч кубометров древесины. С такой инициативой выступило правительство Югры по согласованию с Министерством обороны РФ.
Источник: Правительство Югры