В деревне Русскинская открыли новую амбулаторию

«Модернизация объектов первичного звена здравоохранения в Югре реализуется с опережением сроков строительства», – доложил директор Управления капитального строительства Югры Александр Касьянов на еженедельном заседании Штаба правительственной комиссии по вопросам строительства объектов капитально