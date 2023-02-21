В деревне Русскинская открыли новую амбулаторию
«Модернизация объектов первичного звена здравоохранения в Югре реализуется с опережением сроков строительства», – доложил директор Управления капитального строительства Югры Александр Касьянов на еженедельном заседании Штаба правительственной комиссии по вопросам строительства объектов капитального строительства, влияющих на достижение показателей национальных проектов.
Строительство объектов даст возможность улучшить условия оказания первичной медико-санитарной помощи и расширить диагностику населения, для тысяч югорчан первичная медико-санитарная помощь станет доступнее.
Программа реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение» и направлена в первую очередь на обеспечение доступности медицинской помощи для жителей малых населенных пунктов и отдаленных территорий, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек.
В 2023 году на строительство объектов здравоохранения с софинансированием из федерального бюджета (Модернизация первичного звена здравоохранения) предусмотрено 2 010 699,6 тыс. руб. По всем объектам, реализуемым в 2023 году уже заключены контракты, ведутся строительно-монтажные работы.
Участники заседания провели общественную приемку филиала Федоровской городской больницы в д. Русскинская. Новое здание врачебной амбулатории отвечает всем современным требованиям и занимает 540 кв. м, что в два раза больше, чем прежнее. В амбулатории, рассчитанной на 46 посещений в смену, созданы все условия, для оказания своевременной и квалифицированной помощи жителям, в том числе для маломобильных групп населения.
Главный врач Федоровской городской больницы Евгений Хрушков отметил, что в новом здании теперь достаточное количество комфортных и оборудованных кабинетов для врачей первичного звена (терапевт, педиатр и акушер) и узких специалистов. Также появились дополнительные помещения: инфекционные боксы для изоляции больных, детский уголок, процедурный и прививочный кабинеты. Для удобства пациентов в новой амбулатории оборудован кабинет под местный аптечный пункт, где можно получить льготные лекарства или приобрести назначенные врачом препараты.
Сейчас в активной стадии строительства еще несколько важных социальных объектов на территории Югры, включенных в программу. В строительстве объектов применяются технологии быстровозводимых зданий, которые позволяют уменьшать срок строительства.
В высокой степени готовности находится «Поликлиника» в п. Мулымья Кондинского района (85%), где сейчас ведутся отделочные работы и монтаж инженерных сетей. Объект площадью 540 кв. м, рассчитан на 100 посещений в смену и оборудован дневным стационаром на 6 коек. Жители поселка смогут получить квалифицированную медицинскую помощь в шаговой доступности и в комфортных условиях уже в марте.
Быстрыми темпами возводятся и врачебные амбулатории в с. Леуши Кондинского района и с. Малый Атлым Октябрьского района. Произведен монтаж металлического каркаса зданий, установлены кровля, окна и двери, строители приступили к работам по устройству внутренних инженерных сетей.
В с. Болчары Кондинского района на месте старой будет построена новая амбулатория на 540 кв. м. На сегодняшний день утверждена проектная документация, получено разрешение на строительство, выполнены работы по демонтажу старой поликлиники, идет подготовка строительной площадки. Строительные работы будут завершены в августе. Также в августе планируется завершить работы по возведению врачебной амбулатории в п. Сосьва Березовского района.
В Ханты-Мансийском районе до конца 2023 года планируется ввести в эксплуатацию еще 2 объекта здравоохранения: Фельдшерско-акушерский пункт в д. Согом и врачебную амбулаторию п. Кирпричный. На объектах произвели погружение свай, монтаж металлического каркаса здания (колонны, прогоны, балки), выполняются работы по монтажу стен. Несмотря на труднодоступность территорий работы ведутся с опережением сроков строительства.
Так же были рассмотрены объекты, предусмотренные финансированием на 2024 год. Это два фельдшерско-акушерских пункта на территории Ханты-Мансийского района в с. Реполово и в с. Цингалы и врачебная амбулатория в пгт. Луговой Кондинского района. По объектам уже заключены контракты, ведутся проектные работы. Задача поставлена завершить строительство на год раньше сроков, запланированных по контракту.
«В рамках реализации программы до 2025 года будет построен 21 новый объект. По трем объектам, запланированным к реализации в 2025 году, проектные работы будут начаты раньше, до конца этого года. Задачи выполнимые, все сроки должны быть соблюдены. Для нас важно качественно и с опережающими сроками строить объекты, повышать доступность оказания медицинской помощи, которая напрямую влияет на качество жизни югорчан» – отметил заместитель Губернатора Югры Азат Ислаев.
По информации Депстрой Югры