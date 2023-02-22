Единство с армией - сила нашего народа
В настоящее время, когда от каждого жителя страны так или иначе зависит победа в специальной военной операции, сотрудники БУ «Ханты-Мансийской городской клинической станции скорой медицинской помощи» решили оказать помощь участникам специальной военной операции. Каждый сотрудник станции скорой помощи лично смог поучаствовать и оказать посильную помощь защитникам Донбасса. Буквально за пару дней совместными силами собрали и распределили по коробкам продукты питания длительного хранения (консервы, крупы, чай, кофе), сигареты, тёплые вещи (флисовые толстовки, сапоги, носки, термобельё, шапки), средства личной гигиены, медикаменты, аптечки, термосы, печки. Один из сотрудников станции передает личный автомобиль «ГАЗ Соболь» югорчанам, участвующим в специальной военной операции.
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