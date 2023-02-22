Борис Хохряков прокомментировал Послание Президента Российской Федерации
Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с Посланием к Федеральному Собранию. Впервые в заслушивании Послания приняли участие военные, участники специальной военной операции.
По традиции в президентском Послании подведены итоги и обозначены стратегические ориентиры. Глава государства сделал акцент на текущей обстановке, в том числе международной, в экономике и социальной сфере. В числе участников этого важного мероприятия – Председатель Думы Югры Борис Хохряков.
По окончании он прокомментировал Послание главы государства.
«В ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин в числе важных направлений внутренней политики страны обозначил необходимость создания специального государственного Фонда для адресной помощи участникам специальной военной операции и их семьям», – отметил спикер окружной Думы.
Данный Фонд будет координировать предоставление социальной поддержки указанной категории россиян, оказывать содействие в образовании, трудоустройстве, спорте, повышении квалификации и прохождении переобучения, лечении, реабилитации. Получение услуг будет доступно в режиме одного окна.
Считаю данное решение важным и своевременным. Единороссы Югры поддерживают данное поручение Президента Российской Федерации и присоединяются к его реализации.
В Югре по инициативе депутатского корпуса Правительству региона уже предложено передать средства, предназначенные для финансирования наказов избирателей в 2023 году, на материально-техническое обеспечение участников специальной военной операции, призванных с территории региона. Всего на эти цели предлагается направить более 186 миллионов рублей».
Борис Хохряков обратил внимание, что данное предложение о выделении средств из депутатских фондов поддержало большинство народных избранников от всех фракций Думы Югры.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры