Поздравление Губернатора Югры Натальи Комаровой с Днём защитника Отечества
В День защитника Отечества Губернатор Югры Наталья Комарова вместе с военным комиссаром Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Романом Вуколовым и представителем движения «ЮНАРМИЯ» Сабиной Назаровой обратилась к жителям региона.
Губернатор Югры Наталья Комарова:
Дорогие земляки!
Поздравляю вас с праздником сильных, храбрых, добрых людей, тех, кто оберегает родных, близких, защищает Родину, отстаивает правду, справедливость.
Защитники Отечества, граждане Российской Федерации, мы вместе с нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным противостоим новому злу – неонацизму, тем, кто пытается переписать историю, расколоть Россию. В этой борьбе — победа за нами.
Со мной рядом военный комиссар автономного округа Роман Владимирович Вуколов, юнармеец Сабина Назарова.
Сабина пишет стихи. Одно из своих стихотворений она посвятила защитникам Отечества.
Председатель движения «ЮНАРМИЯ» Сабина Назарова:
Знай, солдат, ты не один,
С тобою вся страна!
Терпи, солдат, как дед терпел,
Ты вернёшься домой, солдат,
Повидавши края другие.
Ты вернёшься домой, солдат,
Вновь полюбишь места родные!
Спасибо, солдат,
За живых на земле,
За свет городов,
За цветенье полей,
За дедов седых
И за наших ребят.
Я сердцем своим говорю:
Спасибо, российский солдат!
Военный комиссар Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Роман Вуколов:
Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры, участники специальной военной операции! Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий и военной службы! Уважаемые югорчане! От личного состава военного комиссариата автономного округа и от себя лично сердечно поздравляю вас, ваших родных и близких с Днём защитника Отечества!
Примите в этот знаменательный день наилучшие пожелания крепкого здоровья, бодрости, оптимизма, веры в свои силы и новых свершений в нашем общем благородном деле — деле защиты Отечества, процветания нашей страны и родной Югры!
Благодарю всех военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации за достойное исполнение воинского долга!
Губернатор Югры Наталья Комарова:
Мы гордимся каждым!
С праздником, дорогие защитники Российской Федерации!
Полная версия видеообращения доступна по ссылке https://admhmao.ru/gubernator/foto-video/video/8578921/