МФЦ Югры выполняет более 300 муниципальных и государственных услуг
Мероприятия ко дню создания АУ «Многофункциональный центр Югры», а также награждение лауреатов конкурса «Лучший МФЦ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» состоялись накануне в Ханты-Мансийске.
Открывая пленарное заседание «Стратегия развития предоставления государственных и муниципальных услуг, проблемы и пути их решения», директор МФЦ Югры Юрий Угорелов отметил, что за 13 лет работы учреждения был пройден огромный путь, чтобы добиться немалых успехов, как количественных, так и качественных: сейчас в округе для граждан и юридических лиц в 438 универсальных окнах предоставляется более 300 муниципальных и государственных услуг. За прошлый год 20 филиалами было оказано почти 1,7 млн. услуг.
«Одним из объективных показателей, по которому можно судить о качестве предоставления услуг – это количество жалоб. За прошлый год поступило 132 жалобы, из которых только 5 – обоснованы. По уровню удовлетворенности граждан услугами в прошлом году мы вошли в десятку лучших по стране», - рассказал Юрий Угорелов.
Подводя итоги работы МФЦ Югры за 2022 год, Юрий Угорелов отметил, что год был не простой и очень насыщенный: в мае начали оказывать новую услугу по ежемесячной выплате на детей от 7 до 17 лет, в июле в МФЦ Югры стало возможным оформить электронные дубликаты бумажных документов, с сентября югорчанам стала доступна услуга по информационной поддержке по вопросам частичной мобилизации, а в октябре открыли первый фронт-офис Ханты-Мансийского центра занятости, а также стали активнее развивать секторы пользовательского сопровождения, где граждане с помощью сотрудников Многофункционального центра могут воспользоваться персональным компьютером и через портал Госуслуги оформить необходимые документы. Руководитель МФЦ Югры рассказал, что с прошлого года активно начал работать Центр оптимизации услуг – это новая форма, где будет готовиться первичная информация по оцифровке и переоцифровке государственных услуг.
«Совместный проект военкомата и МФЦ – еще одна немаловажная часть работы наших сотрудников в прошлом году. Мы еще раз доказали, что МФЦ – самый готовый к такой работе ресурс, который способен выйти и перестроиться за очень короткие сроки. Я считаю это нашим достижением», - сказал Юрий Угорелов.
Директор Департамента экономического развития – заместитель губернатора Югры Роман Генкель подчеркнул, что коллектив МФЦ, где трудится около 1400 специалистов, - один из самых больших в округе.
«Вы выполняете значимую роль, предоставляя огромное количество услуг для наших граждан. Вы сами являетесь пользователями этой системы, одной из самых лучших в мире. Впереди у нас с вами много работы, потому что этап цифровизации, перевода услуг в электронный вид, продолжается. Большое количество услуг и дальше будет заводится на эту площадку, поэтому продолжим нашу совместную продуктивную работу», - обратился он к сотрудникам МФЦ.
Источник: РИЦ "Югра"