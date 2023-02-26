Губернатор Югры проведёт прямой эфир о продуктивности обратной связи в регионе
Прямую линию с жителями Югры на тему «Обратная связь» анонсировала губернатор Югры Наталья Комарова на своих страницах в социальных сетях.
Глава региона предложила югорчанам высказать мнение о работе чиновников в муниципалитетах автономного округа.
«Ваша обратная связь – важный критерий проверки качества и полноты решений, принимаемых правительством Югры», – написала Наталья Комарова в официальном телеграм-канале.
Губернатор хочет услышать от людей, как исполняются на местах поручения окружного правительства: югорчане могут оставить вопросы, пожелания и сообщения в комментариях в официальном паблике Югры в соцсети «ВКонтакте», аккаунтах губернатора и личных сообщениях.
Прямая линия запланирована на полдень 3 марта.
Источник: Новости Югры